Thu Hoài và loạt mỹ nhân Việt chia tay nửa kia kém chục tuổi

Hoa hậu Thu Hoài và doanh nhân Tống Trí hẹn hò từ năm 2015. Năm 2021, cặp đôi tổ chức đám cưới. Mới đây, Thu Hoài xác nhận cuộc hôn nhân tan vỡ gần 1 năm qua. Ảnh: Vietnamnet. Ngày còn gắn bó, Thu Hoài và Tống Trí có không ít khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, cũng như dành những lời có cánh cho đối phương. Từng có nhiều người ngưỡng mộ chuyện tình của cặp đôi “chị em” vênh nhau 10 tuổi này. Ảnh: Sức Khỏe và Đời Sống. Không chỉ Thu Hoài, một số mỹ nhân Việt khác cũng chia tay người yêu kém chục tuổi. Cát Phượng là một trong số đó. Nữ diễn viên này gắn bó với Kiều Minh Tuấn - nam diễn viên kém Cát Phượng 18 tuổi. Sau 12 năm, cặp đôi “đường ai nấy đi”. Ảnh: FBNV. Theo Zing, Cát Phượng cho biết, Kiều Minh Tuấn là người chủ động đề nghị chia tay với lý do không hợp. Trước đó, cả hai dự định kết hôn và sinh con, thậm chí nhờ bác sĩ can thiệp nhưng vì nhiều vấn đề nảy sinh nên kế hoạch có con chung bị hoãn lại. Ảnh: FBNV. 8 tháng sau khi chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng được một Việt kiều nhắn tin trò chuyện. Gần đây, sau 1 năm hẹn hò, nữ diễn viên công khai chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cô giấu danh tính bạn trai. Ảnh: FBNV. Giống Cát Phượng, Thanh Hà từng có mối tình “chị em”. Nửa kia một thời của nữ ca sĩ là Roland - nhạc công kém Thanh Hà 12 tuổi. Ảnh: Giao Thông. Thanh Hà và Roland dự định làm đám cưới vào tháng 3/2018 nhưng sau đó, cả hai hoãn cưới. Sau khi chia tay Roland, Thanh Hà gắn bó với nhạc sĩ Phương Uyên. Ảnh: FBNV. MC Cát Tường và người mẫu Minh Thành chênh lệch tuổi tác lên đến 10 tuổi. Mối tình "phi công - máy bay" này tan vỡ sau 2 năm. Ảnh: Tiền Phong. Cát Tường chia tay Minh Thành vì hết duyên chứ không vì lý do nào nghiêm trọng, gia đình cũng không cấm cản. Ảnh: FBNV. Xem video: "Hoa hậu Thu Hoài trong chương trình Sau ánh hào quang". Nguồn HTV

