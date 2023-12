Thông tin mới về diễn viên Từ Nhược Tuyên

Từ Nhược Tuyên vừa thông báo hôn nhân tan vỡ. Cô và chồng cũ - doanh nhân Lý Vân Phong chia tay sau 9 năm làm đám cưới. Con trai chung do Lý Vân Phong nuôi dưỡng. Ảnh: Tiền Phong. Từ Nhược Tuyên từng yêu Ngô Kỳ Long, Sugizo, Gackt Camui, Ngô Kiến Hào và Phùng Đức Luân nhưng đều chia tay. Năm 2014, cô kết hôn với Lý Vân Phong sau 1 năm hẹn hò. Ảnh: VTV. Chồng Từ Nhược Tuyên là con trai độc nhất của gia tộc giàu có. Ngoài ra, anh còn là CEO trẻ nhất Singapore. Trước khi đến với Từ Nhược Tuyên, Lý Vân Phong qua một lần đò và có hai cô con gái riêng. Ảnh: VTV. Từ Nhược Tuyên mang bầu vào năm 2015. Do dễ sinh non, nữ diễn viên Cơn lốc tình yêu uống thuốc và tiêm nhiều mũi an thai. Từ Nhược Tuyên còn phải nằm liệt giường 150 ngày. Ảnh: Sức Khỏe Và Đời Sống. Từ Nhược Tuyên sinh con ở tuần 32. Vì quá yếu, người đẹp đã phải nhịn tắm một tháng khi ở cữ. Ảnh: Sức Khỏe Và Đời Sống. Khi công việc kinh doanh của Lý Vân Phong gặp khó khăn, Từ Nhược Tuyên trở lại làng giải trí. Cô đi sự kiện, đóng quảng cáo để hỗ trợ ông xã vấn đề tài chính. Nhờ sự ủng hộ của Từ Nhược Tuyên, Lý Vân Phong đã vượt qua khó khăn trong công việc kinh doanh. Ảnh: Dân Trí. Năm 2021, Lý Tịnh Lôi tố chồng Vương Lực Hoành ngoại tình với một nữ diễn viên đã có gia đình. Nhanh chóng, Từ Nhược Tuyên bị cư dân mạng réo tên vì có mối quan hệ thân thiết với Vương Lực Hoành. Ảnh: Dân Trí. Phía Từ Nhược Tuyên phủ nhận có mối quan hệ tình cảm với Vương Lực Hoành. Theo Dân Trí, nữ diễn viên yêu cầu Lý Tịnh Lôi và Vương Lực Hoành đứng ra đính chính. Tuy nhiên, Lý Tịnh Lôi và Vương Lực Hoành không phản hồi. Ảnh: Zing. Từ Nhược Tuyên được Lý Vân Phong và một số bạn bè trong giới showbiz lên tiếng bênh vực. Đến năm 2022, nữ diễn viên cho biết, cô nhận được lời xin lỗi từ vợ chồng Vương Lực Hoành. Ảnh: Zing. Trong tuyên bố chung mới đây, Từ Nhược Tuyên và Lý Vân Phong cho biết, dù cố gắng cả hai vẫn không thể vượt qua những khác biệt trong tính cách, công việc. Ảnh: Zing. Xem video: "4 sao Hoa ngữ nổi tiếng bất chấp scandal". Nguồn Yan News

