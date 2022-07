Thiện Nhân từ mũm mĩm đáng yêu tới thiếu nữ duyên dáng

Thiện Nhân đăng quang quán quân The Voice Kids (Giọng hát Việt nhí) năm 2014 khi mới 12 tuổi. Ngoài giọng hát ngọt ngào, khán giả còn nhớ tới cô bé bởi khuôn mặt tròn đáng yêu và vẻ ngoài mũm mĩm. So với lúc bé xíu, Thiện Nhân của hiện tại được cho là "dậy thì thành công". Theo đuổi phong cách thời trang điệu đà, nữ tính nên trông Thiện Nhân càng lớn càng duyên dáng. Thiện Nhân năm 15 tuổi (2017) khi chụp chung với Cẩm Ly lúc cùng cô giáo đi hát chung một chương trình. Ở tuổi 20, vóc dáng của Thiện Nhân đã thon gọn hơn. Một thời gian, Thiện Nhân đã cố gắng giảm cân và ngoại hình của cô nhận được rất nhiều lời khen ngợi.Thiện Nhân hiện tại khác xa so với khi cô mới đăng quang Giọng hát Việt nhí 8 năm trước. Mới đây Thiện Nhân gây chú ý khi thông báo lên chức Giám đốc một công ty chuyên về du lịch. Hình ảnh chững chạc của cô trong vị trí mới khiến mọi người ngỡ ngàng. Thiện Nhân vừa khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi công khai mối quan hệ đồng giới với bạn gái Ngân Trác.Xem video "Thiện Nhân trong chương trình Giọng hát Việt nhí". Nguồn VTV3

Thiện Nhân đăng quang quán quân The Voice Kids (Giọng hát Việt nhí) năm 2014 khi mới 12 tuổi. Ngoài giọng hát ngọt ngào, khán giả còn nhớ tới cô bé bởi khuôn mặt tròn đáng yêu và vẻ ngoài mũm mĩm. So với lúc bé xíu, Thiện Nhân của hiện tại được cho là "dậy thì thành công". Theo đuổi phong cách thời trang điệu đà, nữ tính nên trông Thiện Nhân càng lớn càng duyên dáng. Thiện Nhân năm 15 tuổi (2017) khi chụp chung với Cẩm Ly lúc cùng cô giáo đi hát chung một chương trình. Ở tuổi 20, vóc dáng của Thiện Nhân đã thon gọn hơn. Một thời gian, Thiện Nhân đã cố gắng giảm cân và ngoại hình của cô nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Thiện Nhân hiện tại khác xa so với khi cô mới đăng quang Giọng hát Việt nhí 8 năm trước. Mới đây Thiện Nhân gây chú ý khi thông báo lên chức Giám đốc một công ty chuyên về du lịch. Hình ảnh chững chạc của cô trong vị trí mới khiến mọi người ngỡ ngàng. Thiện Nhân vừa khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi công khai mối quan hệ đồng giới với bạn gái Ngân Trác. Xem video "Thiện Nhân trong chương trình Giọng hát Việt nhí". Nguồn VTV3