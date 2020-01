Thích thú ngắm ảnh chất chơi của loạt sao Việt khi còn nhỏ

Sơn Tùng M-TP là một trong những sao Việt khi còn nhỏ được khen mặc sành điệu. Ảnh: Vietnamnet Hình ảnh Hồ Ngọc Hà thời thơ ấu trong trang phục váy phối phụ kiện mắt kính, giày, hoa tai từng gây chú ý. Ảnh: Thời đại plus Loạt ảnh hồi nhỏ chứng tỏ Hà Hồ có phong thái của một ngôi sao tương lai. Ảnh: Tin tức Lưu Hương Giang khoe ảnh ngày nhỏ đáng yêu và sành điệu. Ảnh: FBNV Khổng Tú Quỳnh mặc áo tắm, đeo mắt kính, đội mũ khi đi biển lúc còn nhỏ khiến nhiều khán giả phải khen ngợi về sự sành điệu. Ảnh: FBNV Người hâm mộ không quá bất ngờ trước hình ảnh chất chơi thời thơ ấu của Tuấn Hưng. Ảnh: FBNV Đối với Trung Quân Idol, không ít khán giả lại ngạc nhiên khi thấy nam ca sĩ vào thời nhi đồng ăn mặc khá sành điệu. Ảnh: FBNV Tóc Tiên không chỉ ăn mặc hợp mốt lúc còn nhỏ mà còn tạo dáng khá chuyên nghiệp. Ảnh: Thời đại plus Nữ ca sĩ Thanh Thảo càng lớn càng sành điệu. Ảnh: FBNV Hồi nhỏ, giọng ca "Búp bê" ăn mặc đáng yêu. Ảnh: FBNV Thu Thủy tạo dáng chuyên nghiệp không khác khi nổi tiếng. Ảnh: Gia đình xã hội Mỹ Tâm có phong cách thời trang đơn giản nhưng không kém phần sành điệu cả lúc nhỏ lẫn khi trưởng thành. Ảnh: Thời đại plusVăn Mai Hương khi nhỏ được đánh giá cao về gu thời trang. Ảnh: Thời đại plus Midu ngày bé xinh như nàng công chúa. Ảnh: Gia đình xã hội Mời quý độc giả xem video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn VTC

Sơn Tùng M-TP là một trong những sao Việt khi còn nhỏ được khen mặc sành điệu. Ảnh: Vietnamnet Hình ảnh Hồ Ngọc Hà thời thơ ấu trong trang phục váy phối phụ kiện mắt kính, giày, hoa tai từng gây chú ý. Ảnh: Thời đại plus Loạt ảnh hồi nhỏ chứng tỏ Hà Hồ có phong thái của một ngôi sao tương lai. Ảnh: Tin tức Lưu Hương Giang khoe ảnh ngày nhỏ đáng yêu và sành điệu. Ảnh: FBNV Khổng Tú Quỳnh mặc áo tắm, đeo mắt kính, đội mũ khi đi biển lúc còn nhỏ khiến nhiều khán giả phải khen ngợi về sự sành điệu. Ảnh: FBNV Người hâm mộ không quá bất ngờ trước hình ảnh chất chơi thời thơ ấu của Tuấn Hưng. Ảnh: FBNV Đối với Trung Quân Idol, không ít khán giả lại ngạc nhiên khi thấy nam ca sĩ vào thời nhi đồng ăn mặc khá sành điệu. Ảnh: FBNV Tóc Tiên không chỉ ăn mặc hợp mốt lúc còn nhỏ mà còn tạo dáng khá chuyên nghiệp. Ảnh: Thời đại plus Nữ ca sĩ Thanh Thảo càng lớn càng sành điệu. Ảnh: FBNV Hồi nhỏ, giọng ca "Búp bê" ăn mặc đáng yêu. Ảnh: FBNV Thu Thủy tạo dáng chuyên nghiệp không khác khi nổi tiếng. Ảnh: Gia đình xã hội Mỹ Tâm có phong cách thời trang đơn giản nhưng không kém phần sành điệu cả lúc nhỏ lẫn khi trưởng thành. Ảnh: Thời đại plus Văn Mai Hương khi nhỏ được đánh giá cao về gu thời trang. Ảnh: Thời đại plus Midu ngày bé xinh như nàng công chúa. Ảnh: Gia đình xã hội Mời quý độc giả xem video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn VTC