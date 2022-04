Thí sinh Miss World Vietnam 2022 điểm IELTS 8.0, cao hơn cả Lương Thùy Linh

Phan Lê Hoàng An là một trong 4 thí sinh Miss World Vietnam 2022 sở hữu IELTS 8.0. 2 kỹ năng nghe và đọc của Hoàng An đều đạt 8.5. Ảnh: Fanpage Miss World Vietnam Hoàng An sinh năm 2000, đến từ Tiền Giang. Cô từng là học sinh chuyên Anh của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, TP HCM, đạt giải ba học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp thành phố năm 2018. Ảnh: Fanpage Miss World Vietnam Hoàng An đang là sinh viên chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM. Ảnh: Vietnamnet Ngoài tiếng Anh, thí sinh Miss World Vietnam 2022 còn có thể sử dụng tiếng Tây Ban Nha. Ảnh: Vietnamnet Nguyễn Thục Ngân cũng là thí sinh Miss World Vietnam 2022 sở hữu IELTS 8.0. Ảnh: Fanpage Miss World Vietnam Khi đang theo học trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP HCM), Thục Ngân đạt giải nhất cuộc thi Học sinh giỏi cấp Thành phố môn Tiếng Anh năm học 2019 – 2020. Ảnh: Lao động Cô hiện tại theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế của Đại Học Ngoại Thương. Ảnh: Lao động Huỳnh Nguyễn Mai Phương mới đây khoe sở hữu IELTS 8.0. Ảnh: FBNV Thành tích hiện tại của Mai Phương ở Miss World Vietnam 2022 là top 5 Người đẹp tài năng, top 16 Người đẹp du lịch, top 5 Người đẹp thời trang. Ảnh: Fanpage Miss World Vietnam Sở hữu IELTS 8.0, Lê Nguyễn Bảo Ngọc khiến nhiều thí sinh Miss World Vietnam 2022 phải dè chừng. Thành tích hiện tại của cô là Người đẹp thời trang, top 5 Người đẹp tài năng. Ảnh: Fanpage Miss World Vietnam Xem video "Lương Thùy Linh đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019". Nguồn VTC9

