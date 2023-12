Thay đổi của Minh Hương, từ “Vàng Anh” đến “Đội điều tra số 7“

Nhật ký Vàng Anh phần 1 lên sóng năm 2006. Nội dung phim xoay quanh Vàng Anh cùng những người bạn ở tuổi dậy thì. Tất cả trải nghiệm của bản thân được Vàng Anh ghi lại vào cuốn nhật ký. Đảm nhận vai Vàng Anh là diễn viên Minh Hương. Ảnh: Vietnamnet. Khi đóng Nhật ký Vàng Anh, Minh Hương 20 tuổi, đang là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia, khoa đàn tỳ bà. Vẻ ngoài dịu dàng, diễn xuất tự nhiên giúp Minh Hương được nhiều khán giả yêu thích. Ảnh: Dân Việt Minh Hương tham gia diễn xuất trong phim Vệt nắng cuối trời bấm máy từ năm 2008, lên sóng năm 2010. Nhân vật của Minh Hương là Tường Vy - cô gái tuy theo học chuyên ngành kinh tế, tài chính lại thích điện ảnh, âm nhạc nên tham gia casting các vai diễn trong nhiều đoàn làm phim. Vy có mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu với cậu bạn thân thiết (do Mạnh Quân đóng). Ảnh: Dân Trí. Chia sẻ trên Dân Trí, Minh Hương cho biết, khi xem lại phim, cô thấy mình diễn không được tinh tế lắm, nhiều phân đoạn còn non. “Vẫn là câu nói muôn thuở, nếu được làm lại, sẽ làm tốt hơn. Nhưng đúng là khi ấy mình còn trẻ con. Dù sao, mọi người cũng nói vai ấy hợp với tôi. Cá nhân tôi chưa hài lòng lắm... Mong khán giả sẽ lượng thứ và ủng hộ”, cô nói. Ảnh: Dân Trí. Năm 2015, Minh Hương đóng vai Lanh trong Cuộc đời của Yến. Đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên của cô. Ảnh: Vnmedia. Vai Lanh của Minh Hương là người phụ nữ xinh đẹp có học thức khiến hôn nhân của Yến và Hạnh chao đảo. Nhiều khán giả đánh giá Minh Hương diễn tròn vai. Ảnh: Vnmedia. Minh Hương đóng vai Hoài xù - bạn thân của nữ chính Lam trong Zippo, mù tạt và em. Hoài xù là nhà văn trẻ trên mạng, sống mộng mơ, trải qua 32 cuộc hẹn hò. Ảnh: VTV. Hoài xù của Minh Hương được nhiều khán giả yêu thích không kém các nhân vật chính. “Bây giờ, khi tôi ra ngoài, giống như hội chứng Zippo, mọi người không phải nhận ra Minh Hương 'Vàng Anh' nữa mà nhận ra Hoài “xù”, điều đó chứng tỏ bản thân mình đã có bước tiến, đã có sự thay đổi”, cô chia sẻ trên Vietnamnet. Ảnh: Vietnamnet. Với vai Hoài, Minh Hương đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Cánh diều Vàng 2016. Ảnh: VTV. Trong Lời ru mùa đông lên sóng năm 2015, Minh Hương đóng vai Ngân - cô vợ hay ghen của Nam (do Minh Tiệp đóng). Vai diễn này không thực sự gây chú ý. Ảnh: Lao Động Thủ Đô. Trong 11 tháng 5 ngày, Minh Hương vào vai Thu - "mẹ kế" tương lai của Tuệ Nhi. Cô được đánh giá diễn tròn vai. Ảnh: Tiền Phong. Minh Hương đóng vai chính trong phim Đội điều tra số 7 sắp lên sóng. "Đây là lần đầu tôi vào vai trinh sát công an. Đọc kịch bản phim, thực sự tôi bị cuốn hút”, cô chia sẻ trên Tiền Phong. Ảnh: Tiền Phong. Ngoài đời, Minh Hương là Thượng úy công an. Tuy nhiên, theo Dân Việt, cô vẫn phải đăng ký khóa đào tạo võ thuật, cấp tốc học từ thế đứng, cách di chuyển khi nằm vùng, truy bắt đối tượng. Ảnh: Vietnamnet. Xem video: "Minh Hương du lịch". Nguồn FBNV

