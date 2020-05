Thanh Lam xinh đẹp, an vui bên con và tình trẻ ở tuổi 51

Trong showbiz Việt, Thanh Lam không chỉ nổi tiếng bởi giọng ca đầy nội lực, da diết, kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp không tuổi. Không ai nghĩ Thanh Lam đã bước qua ngưỡng 50 khi nhìn cô lúc nào cũng tươi trẻ đầy sức sống. Thừa hưởng những nét đẹp của mẹ - nghệ sĩ nhạc dân tộc Thanh Hương, Thanh Lam sở hữu vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo. “Người đàn bà hát” sở hữu vẻ đẹp đầy mê hoặc, bí ẩn và dường như “sẵn sàng nổi loạn” bất cứ lúc nào. Chia sẻ về cách giữ gìn nhan sắc, nữ ca sĩ sinh năm 1969 nói: “Thật ra nhan sắc cũng cần được chăm sóc thường xuyên, giống như sức khỏe của chúng ta vậy. Khi mình chăm sóc đúng cách thì sẽ luôn giữ được sự tươi trẻ. Nghệ sĩ chúng tôi sinh hoạt giờ giấc không cố định, bản thân tôi cũng là người hay thức khuya. Vì thế, tôi đang cố gắng tập thói quen đi ngủ sớm. Tôi nghĩ nếu phụ nữ biết cách giữ gìn nhan sắc thì ai cũng đẹp cả". Cách trang điểm đậm, phong cách thời trang của Thanh Lam luôn tạo cho cô một style lạ và nổi bật giữa chốn đông người. Cuộc sống hiện tại của giọng ca "Chia tay hoàng hôn" rất an nhiên. Hàng ngày, chị ngồi thiền, nghe giảng Phật pháp, làm việc, gặp gỡ bạn bè, nấu ăn. Nhìn sắc vóc của nữ ca sĩ, không ai nghĩ, cô đã lên chức bà ngoại từ 5-6 năm nay. Kết hôn sớm khi mới 18 tuổi, 45 tuổi Thanh Lam lên chức bà ngoại khi con gái lớn cũng lấy chồng sớm. Tuy nhiên, “bà ngoại” Thanh Lam luôn nhận được lời khen trẻ trung xinh đẹp và được mệnh danh là “người đàn bà không tuổi”. Thanh Lam tâm sự, chị rất sợ đau nên không dám phẫu thuật thẩm mỹ gì nếu là đại phẫu mà chỉ dám “tân trang” chút xíu. Thanh Lam nổi tiếng là nữ ca sĩ nấu ăn ngon và có gu ẩm thực rất tốt thế nên ngoài ca hát chị còn mở nhà hàng kinh doanh. Ba con đã lớn, mọi thăng trầm của cuộc sống đã trải qua, giờ đây Thanh Lam sống rất an vui bên gia đình. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do giúp nữ ca sĩ ngày càng trẻ đẹp theo thời gian. Mới đây, Lam khoe trên trang cá nhân ảnh chụp chung với một người đàn ông và được bạn bè bình luận chúc mừng, khen ngợi đẹp đôi. Nhìn vào những lời chúc mừng của mọi người có thể đoán đó chính là tình trẻ mà bấy lâu nay Thanh Lam giấu kín như bưng. Bức ảnh khoe “người tình giấu mặt” của Thanh Lam khiến nhiều fan bất ngờ bởi trong một cuộc phỏng vấn cách đây nửa năm, cô vẫn khẳng định “Thanh Lam giờ sẽ dừng yêu”. Xem video "Thanh Lam hát Giọt nắng bên thềm". Nguồn Youtube:

Trong showbiz Việt, Thanh Lam không chỉ nổi tiếng bởi giọng ca đầy nội lực, da diết, kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp không tuổi. Không ai nghĩ Thanh Lam đã bước qua ngưỡng 50 khi nhìn cô lúc nào cũng tươi trẻ đầy sức sống. Thừa hưởng những nét đẹp của mẹ - nghệ sĩ nhạc dân tộc Thanh Hương, Thanh Lam sở hữu vẻ đẹp mặn mà, sắc sảo. “Người đàn bà hát” sở hữu vẻ đẹp đầy mê hoặc, bí ẩn và dường như “sẵn sàng nổi loạn” bất cứ lúc nào. Chia sẻ về cách giữ gìn nhan sắc, nữ ca sĩ sinh năm 1969 nói: “Thật ra nhan sắc cũng cần được chăm sóc thường xuyên, giống như sức khỏe của chúng ta vậy. Khi mình chăm sóc đúng cách thì sẽ luôn giữ được sự tươi trẻ. Nghệ sĩ chúng tôi sinh hoạt giờ giấc không cố định, bản thân tôi cũng là người hay thức khuya. Vì thế, tôi đang cố gắng tập thói quen đi ngủ sớm. Tôi nghĩ nếu phụ nữ biết cách giữ gìn nhan sắc thì ai cũng đẹp cả". Cách trang điểm đậm, phong cách thời trang của Thanh Lam luôn tạo cho cô một style lạ và nổi bật giữa chốn đông người. Cuộc sống hiện tại của giọng ca "Chia tay hoàng hôn" rất an nhiên. Hàng ngày, chị ngồi thiền, nghe giảng Phật pháp, làm việc, gặp gỡ bạn bè, nấu ăn. Nhìn sắc vóc của nữ ca sĩ, không ai nghĩ, cô đã lên chức bà ngoại từ 5-6 năm nay. Kết hôn sớm khi mới 18 tuổi, 45 tuổi Thanh Lam lên chức bà ngoại khi con gái lớn cũng lấy chồng sớm. Tuy nhiên, “bà ngoại” Thanh Lam luôn nhận được lời khen trẻ trung xinh đẹp và được mệnh danh là “người đàn bà không tuổi”. Thanh Lam tâm sự, chị rất sợ đau nên không dám phẫu thuật thẩm mỹ gì nếu là đại phẫu mà chỉ dám “tân trang” chút xíu. Thanh Lam nổi tiếng là nữ ca sĩ nấu ăn ngon và có gu ẩm thực rất tốt thế nên ngoài ca hát chị còn mở nhà hàng kinh doanh. Ba con đã lớn, mọi thăng trầm của cuộc sống đã trải qua, giờ đây Thanh Lam sống rất an vui bên gia đình. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do giúp nữ ca sĩ ngày càng trẻ đẹp theo thời gian. Mới đây, Lam khoe trên trang cá nhân ảnh chụp chung với một người đàn ông và được bạn bè bình luận chúc mừng, khen ngợi đẹp đôi. Nhìn vào những lời chúc mừng của mọi người có thể đoán đó chính là tình trẻ mà bấy lâu nay Thanh Lam giấu kín như bưng. Bức ảnh khoe “người tình giấu mặt” của Thanh Lam khiến nhiều fan bất ngờ bởi trong một cuộc phỏng vấn cách đây nửa năm, cô vẫn khẳng định “Thanh Lam giờ sẽ dừng yêu”. Xem video "Thanh Lam hát Giọt nắng bên thềm". Nguồn Youtube: