Thanh Hằng phong độ, giàu có khoe vẻ rực rỡ tuổi 36

Ngày 22/7, Thanh Hằng bước sang tuổi mới với rất nhiều hoa, lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Trên trang cá nhân, vedette đình đám chia sẻ về buổi offline sớm do fanclub tổ chức: "Đơn giản, ấm cúng và chân thành. Thanh xuân này ta có nhau. Sinh nhật một người nhưng nhiều người cùng vui. Hãy nhớ khoảnh khắc này khi về già. Cảm ơn các em". Ở tuổi 36, siêu mẫu Thanh Hằng có rất nhiều điều mà người khác phải ao ước: Giàu có, xinh đẹp, sự nghiệp thành công rực rỡ. Hơn 17 năm hoạt động nghệ thuật, Thanh Hằng đến giờ vẫn được coi là chân dài quyền lực nhất làng mốt. Cô đảm nhận vị trí chốt màn ở tất cả những show diễn mình tham gia. Nhiều người nói vui rằng Thanh Hằng "lão hóa ngược", bởi cô được nhận xét ngày càng trẻ trung hơn. Những năm gần đây, khán giả ít thấy chân dài 1,12 m nổi loạn hay quá sắc sảo. Thay vào đó, cô bắt đầu theo đuổi hình tượng nhẹ nhàng, tinh tế và trong trẻo hơn. Diễn viên Mẹ chồng tiết lộ sống lạc quan giúp cô trụ vững trong nghề. Từ khi nổi tiếng, Thanh Hằng xây dựng hình ảnh sạch, hiếm hoi scandal. Người mẫu hàng đầu Việt Nam cũng ít khi bày tỏ quan điểm trước những thị phi trong giới showbiz. Thân hình hấp dẫn của Thanh Hằng khi diện bikini. Đây là một trong số ít lần cô khoe hình áo tắm trên trang cá nhân. Theo chia sẻ, sau những giờ làm việc căng thẳng, huấn luyện viên The Face dành thời gian tập gym, yoga để duy trì vóc dáng. Về chuyện tình cảm, trong cuộc trò chuyện với Zing.vn hồi tháng 1, Thanh Hằng chia sẻ cô đang yêu. Người mẫu kể cô "bánh bèo", nhõng nhẽo và thích được bạn trai chiều chuộng. Song, đến giờ khán giả vẫn chưa có thông tin gì về nửa kia của Thanh Hằng. Hôm 21/6, chân dài 1,12 m đăng ảnh mặc váy cưới và chú thích lấp lửng chuyện kết hôn. Ngay lập tức, rất nhiều người đã để lại bình luận chúc mừng người mẫu. Có người đồn đoán cô cưới ca sĩ Hà Anh Tuấn nhưng Thanh Hằng im lặng. Ngoài sự nghiệp người mẫu thành công, Thanh Hằng còn chứng tỏ được khả năng diễn xuất đa dạng qua nhiều vai nặng ký, mới đây nhất là trong Mẹ chồng và Tháng năm rực rỡ. Tiết lộ với Zing.vn, Thanh Hằng cho biết cô sẽ dành năm 2019 cho phim ảnh. Tuy vậy, khán giả vẫn hy vọng nhìn thấy cô trên ghế giám khảo hoặc huấn luyện viên cuộc thi người mẫu thời gian tới. Thanh Hằng sẽ trở lại màn ảnh rộng vào mùa Giáng sinh năm nay với dự án Chị chị em em do Kathy Uyên làm đạo diễn. Người mẫu hé lộ vai diễn mới của cô cùng với Chi Pu sẽ vô cùng thú vị, gây nhiều bất ngờ cho khán giả.

