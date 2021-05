Té ngửa so sánh nhan sắc dàn hoa hậu, á hậu trước đây, bây giờ

Hình ảnh của Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân khi còn là cô học sinh cấp 3 với bây giờ, khác nhau một trời một vực. (Ảnh: Vietnamnet, FBNV) Sau khi đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, mới đây Khánh Vân đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2020 và lọt top 21. (Ảnh: FBNV) Khi còn là thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy đen nhẻm và chưa xinh đẹp như bây giờ. (Ảnh: An ninh thủ đô, FBNV) Giờ thì không chỉ xinh đẹp, Mai Phương Thúy còn là một trong những hoa hậu giàu nhất Việt Nam khi tập trung nghiên cứu chứng khoán, kinh doanh bất động sản, nhà hàng. (Ảnh: FBNV) Hình ảnh Hoàng Thùy rụt rè khi chập chững đi thi Vietnam’s Next Top Model 2011 và tự tin, xinh đẹp bây giờ. (Ảnh: Zing, FBNV) Sau khi đoạt giải Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2019, nhan sắc của Hoàng Thùy ngày càng thăng hạng. (Ảnh: FBNV) Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 Trần Ngọc Lan Khuê thay đổi chóng mặt khi so ảnh lúc chưa lên ngôi hoa khôi với bây giờ. (Ảnh: 2sao, FBNV) Nguyễn Cao Kỳ Duyên thay đổi rất nhiều từ khi lên ngôi Hoa hậu Việt Nam 2014. Cô ngày càng xinh đẹp, sexy và sành điệu hơn. (Ảnh: Vietnamnet, FBNV) So ảnh thời Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh còn là sinh viên với bây giờ là cả một sự khác biệt về vẻ ngoài. (Ảnh: Zing, FBNV) Sau khi chỉnh sửa hàm răng, Hoa hậu Việt Nam 2010, Ngọc Hân, xinh hơn hẳn. (Ảnh: VTV, FBNV) Xem video "Phần thi của Khánh Vân ở bán kết Miss Universe 2020". Nguồn Miss Universe Vietnam

