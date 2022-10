Tăng Thanh Hà thay đổi ra sao sau 10 năm kết hôn?

Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn cùng Louis Nguyễn. Về làm dâu nhà đại gia, "ngọc nữ màn ảnh Việt" rút lui hoàn toàn khỏi showbiz và tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ. Sau 10 năm kết hôn, vợ chồng Tăng Thanh Hà đã có 3 nhóc tì, đủ nếp, tẻ. Không còn hoạt động showbiz, Tăng Thanh Hà trở thành bà chủ của chuỗi nhà hàng ẩm thực và phát triển thương hiệu thời trang của riêng mình. Là mẹ của ba con, nhưng nhan sắc, vóc dáng của Tăng Thanh Hà vẫn y nguyên như thời cô chưa lấy chồng. Người đẹp 36 tuổi vẫn tươi tắn và trẻ trung như thời cô nổi đình đám khắp Vbiz. Không chỉ giữ được nét thanh xuân mà so về thần thái, Tăng Thanh Hà của hiện tại hơn hẳn so với 10 năm về trước. Dù ăn vận kiểu cách thời trang hay giản dị thì ở Hà Tăng vẫn toát lên sức hút khó cưỡng. Gia đình hạnh phúc, sự nghiệp phát triển, gia thế vững mạnh, Tăng Thanh Hà có mọi thứ mà bất cứ cô gái nào cũng mong ước. Đó có lẽ là một trong những lý do giúp cô tươi trẻ mãi với thời gian. Phong cách thời trang thanh lịch, giản dị nhưng Tăng Thanh Hà luôn tỏa sáng. Bà mẹ ba con vẫn đắt show làm mẫu ảnh nhưng thỉnh thoảng cô mới nhận lời chụp mẫu.Xem video "Tăng Thanh Hà chụp ảnh gương mặt trang bìa". Nguồn Elle

Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn cùng Louis Nguyễn. Về làm dâu nhà đại gia, "ngọc nữ màn ảnh Việt" rút lui hoàn toàn khỏi showbiz và tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ. Sau 10 năm kết hôn, vợ chồng Tăng Thanh Hà đã có 3 nhóc tì, đủ nếp, tẻ. Không còn hoạt động showbiz, Tăng Thanh Hà trở thành bà chủ của chuỗi nhà hàng ẩm thực và phát triển thương hiệu thời trang của riêng mình. Là mẹ của ba con, nhưng nhan sắc, vóc dáng của Tăng Thanh Hà vẫn y nguyên như thời cô chưa lấy chồng. Người đẹp 36 tuổi vẫn tươi tắn và trẻ trung như thời cô nổi đình đám khắp Vbiz. Không chỉ giữ được nét thanh xuân mà so về thần thái, Tăng Thanh Hà của hiện tại hơn hẳn so với 10 năm về trước. Dù ăn vận kiểu cách thời trang hay giản dị thì ở Hà Tăng vẫn toát lên sức hút khó cưỡng. Gia đình hạnh phúc, sự nghiệp phát triển, gia thế vững mạnh, Tăng Thanh Hà có mọi thứ mà bất cứ cô gái nào cũng mong ước. Đó có lẽ là một trong những lý do giúp cô tươi trẻ mãi với thời gian. Phong cách thời trang thanh lịch, giản dị nhưng Tăng Thanh Hà luôn tỏa sáng. Bà mẹ ba con vẫn đắt show làm mẫu ảnh nhưng thỉnh thoảng cô mới nhận lời chụp mẫu. Xem video "Tăng Thanh Hà chụp ảnh gương mặt trang bìa". Nguồn Elle