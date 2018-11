Tăng Thanh Hà được khen trẻ như nữ sinh trung học

Tăng Thanh Hà được khen như nữ sinh khi kết hợp: "Quần jean xanh và áo sơ mi trắng...", mở đầu tin sao ViệtĐỗ Mỹ Linh tự nhủ: "Sau này tôi mới biết, bông hoa đó không phải là của tôi, chẳng qua là tôi đã đi ngang qua vào đúng mùa hoa nở đẹp nhất. Sau này tôi mới biết, người đó không phải yêu tôi, chẳng qua là tôi đã đi ngang qua vào đúng ngày người cô đơn nhất…" Lê Phương thông báo: "3 năm... sáng nay thức dậy, lâu rồi mới cảm nhận sự thảnh thơi, không áp lực, không vội vã. Được sống cùng nàng Hương, không phủ nhận đó là may mắn tổ nghiệp ban cho, mà còn là đặc ân khi được vẽ cho riêng mình một bức tranh cuộc đời đầy màu sắc. Phần 1, phần 2, phần cuối... bao giờ cũng là người off vai cuối cùng. Từ hôm nay sẽ nhẹ tênh, không còn canh cánh suy nghĩ về số phận của nàng, không còn mỗi đêm trăn trở sẽ cùng nàng đối diện với nỗi đau thế nào, chấp nhận bất hạnh ra sao... Bỗng nhiên lại chơi vơi, nhớ phim trường 'Gạo nếp gạo tẻ', nhớ mọi người nhiều quá... Gạo đã có đêm chia tay bình yên như thế. Không ồn ào phô trương nhưng ấm áp, chân thành. Tạm biệt, mình sẽ nhớ nhiều lắm. Đừng xóa ký ức này, đừng xóa đi hết từng ngày mưa, nắng, đưa, đón, nói và cười..." Lê Thúy thông báo đã bay ra Côn Đảo, góp mặt trong tin sao Việt hôm nay. Thu Minh nhắn nhủ hãy: "Sống như ta 20". Đăng ảnh ôm hoa, Khánh My khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi phải chăng cô đã tìm được người thương. Minh Hằng lãng mạn đứng ngắm biển. Vũ Thu Phương: "Mời cả nhà măm bún cá". Trương Quỳnh Anh hóm hỉnh thông báo: "Áo đỏ chứng tỏ đi đám cưới nhỏ bạn", khép lại tin sao Việt.

Tăng Thanh Hà được khen như nữ sinh khi kết hợp: "Quần jean xanh và áo sơ mi trắng...", mở đầu tin sao Việt Đỗ Mỹ Linh tự nhủ: "Sau này tôi mới biết, bông hoa đó không phải là của tôi, chẳng qua là tôi đã đi ngang qua vào đúng mùa hoa nở đẹp nhất. Sau này tôi mới biết, người đó không phải yêu tôi, chẳng qua là tôi đã đi ngang qua vào đúng ngày người cô đơn nhất…" Lê Phương thông báo: "3 năm... sáng nay thức dậy, lâu rồi mới cảm nhận sự thảnh thơi, không áp lực, không vội vã. Được sống cùng nàng Hương, không phủ nhận đó là may mắn tổ nghiệp ban cho, mà còn là đặc ân khi được vẽ cho riêng mình một bức tranh cuộc đời đầy màu sắc. Phần 1, phần 2, phần cuối... bao giờ cũng là người off vai cuối cùng. Từ hôm nay sẽ nhẹ tênh, không còn canh cánh suy nghĩ về số phận của nàng, không còn mỗi đêm trăn trở sẽ cùng nàng đối diện với nỗi đau thế nào, chấp nhận bất hạnh ra sao... Bỗng nhiên lại chơi vơi, nhớ phim trường 'Gạo nếp gạo tẻ', nhớ mọi người nhiều quá... Gạo đã có đêm chia tay bình yên như thế. Không ồn ào phô trương nhưng ấm áp, chân thành. Tạm biệt, mình sẽ nhớ nhiều lắm. Đừng xóa ký ức này, đừng xóa đi hết từng ngày mưa, nắng, đưa, đón, nói và cười..." Lê Thúy thông báo đã bay ra Côn Đảo, góp mặt trong tin sao Việt hôm nay. Thu Minh nhắn nhủ hãy: "Sống như ta 20". Đăng ảnh ôm hoa, Khánh My khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi phải chăng cô đã tìm được người thương. Minh Hằng lãng mạn đứng ngắm biển. Vũ Thu Phương: "Mời cả nhà măm bún cá". Trương Quỳnh Anh hóm hỉnh thông báo: "Áo đỏ chứng tỏ đi đám cưới nhỏ bạn", khép lại tin sao Việt.