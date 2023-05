Đọ tài năng dàn huấn luyện viên Rap Việt 2023

Andree Right Hand là một trong ba huấn luyện viên Rap Việt 2023. Anh tên thật là Bùi Thế Anh, sinh năm 1987, ở Canada. Andree bắt đầu đến với rap từ năm 2005. Ảnh: FBNV Sau khi về Việt Nam, vị huấn luyện viên Rap Việt hoạt động chính ở TP.HCM, có một fan lớn ở Bắc Mỹ và Việt Nam. Ảnh: FBNV Một số bài hát của Andree được nhiều khán giả yêu thích gồm: “Tiểu thuyết tình yêu”, “Ánh đèn sân khấu”, “Leaving me so easy”, “D.C.M.A”, “Lối vắng”, “Anh là phi công”, “Quá bảnh”, “Kẹo”. Ảnh: FBNV BigDaddy tên thật là Trần Tất Vũ, sinh năm 1991. Theo Zing, anh hoạt động manh nha ở nước ngoài từ năm 2007 trước khi về Việt Nam vào năm 2009. Ảnh: FBNV BigDaddy được xếp vào danh sách rapper thuộc thế hệ F2 sau thế hệ F1 gồm LK, Cá Chép, Eddy Việt, Young Uno. Ảnh: FBNV Năm 2013, BigDaddy có bản hit “Tình yêu màu nắng” kết hợp cùng Đoàn Thúy Trang. Ảnh: Yan Trước khi làm huấn luyện viên Rap Việt, ông xã Emily ngồi ghế nóng King of Rap năm 2020 và Giọng hát Việt nhí năm 2021. Ảnh: FBNV Làm huấn luyện Rap Việt mùa 3, B Ray tên thật là Trần Thiện Thanh Bảo, có thời gian sống ở Mỹ, theo học ngành dược. Ảnh: FBNV B Ray có bài rap gai góc. Các ca khúc được yêu thích của anh gồm: “Con trai cưng”, “Đừng tin her”, “Do for love”, “Ex's hate me”, “Xin đừng nhấc máy”, “Cao ốc 20”. Ảnh: FBNV Xem trailer: "King of Rap". Nguồn FB BigDaddy

