Sự thật tin đồn NS Lê Bình bị hôn mê sâu, nguy kịch

Diễn viên Trịnh Kim Chi và MC Đại Nghĩa vừa đến thăm và trao số tiền quyên góp cho nghệ sĩ Lê Bình bị ung thư. Trịnh Kim Chi khẳng định nam nghệ sĩ không hôn mê sâu, nguy kịch như tin đồn. Trịnh Kim Chi cho biết: "Anh mệt nhiều do lần vào thuốc này,nhưng vẫn tỉnh táo bình thường chứ không hôm mê. Cũng khuyên anh hạn chế nói chuyện, tránh xúc động và cố gắng ăn uống nhiều hơn. Mong anh cố gắng vượt qua. Tôi vẫn hy vọng có sự may mắn và phép màu". MC Đại Nghĩa cho biết nghệ sĩ Lê Bình vẫn còn yếu và rất dễ xúc động, khi có người đến thăm, ông đều khóc. Nam MC còn chia sẻ dù đang mắc bạo bệnh nhưng nghệ sĩ Lê Bình vẫn trấn an mọi người đừng quá lo cho ông mà hãy giữ gìn sức khỏe. Chị Khả Hân - con gái nuôi của nghệ sĩ Lê Bình cho biết tin đồn bố của cô hôn mê sâu, nguy kịch chỉ là tin đồn. "Chỉ là do đợt truyền thuốc này khá mạnh khiến ông sốt cao, mệt, ngủ nhiều hơn. Tuy nhiên, ông vẫn tỉnh táo, vẫn nói chuyện bình thường với con cái và mọi người vào thăm", chị Hân chia sẻ. Con gái và con trai nuôi chăm sóc nghệ sĩ Lê Bình khi ông nhập viện. Ảnh: Zing Những ngày gần đây, nhiều đồng nghiệp đã đến thăm nam diễn viên phim "Đất phương nam". Ảnh: Zing Mới đây, nghệ sĩ Lê Bình đã chia sẻ 4 tâm nguyện cuối cùng của mình. Ông muốn hoàn thành cuốn hồi kí "Rong ruổi cùng Lê Bình", tập truyện ngắn “Vui buồn cùng chú cháu tôi” và gửi lại số tiền quyên góp còn dư sau khi ông qua đời cho Hội nghệ sĩ. Ngoài đồng nghiệp, không ít khán giả đến tận bệnh viện để thăm nghệ sĩ Lê Bình. Xem video "Nghệ sĩ Lê Bình đóng phim sau khi xuất viện". Nguồn Vietnamnet

