Sự nghiệp đáng nể của Cục trưởng Trần Ly Ly được phong NSND

Mới đây, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) lần thứ 10. NSND Trần Ly Ly (trái) có mặt tại buổi lễ để nhận danh hiệu. Ảnh: Dân Trí. Trần Ly Ly sinh năm 1978, có mẹ là nghệ sĩ múa ballet. 10 tuổi, Trần Ly Ly bắt đầu học múa chuyên nghiệp. Ảnh: Dân Việt. Theo Người Lao Động, Trần Ly Ly đỗ thủ khoa của Khoa Sáng tác Múa, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô từng nhận được học bổng du học tại Đại học Công nghệ Queensland (Australia). Ảnh: Dân Việt. Năm 2003, sau 7 năm học tập và làm việc tại Australia, Pháp, Trần Ly Ly trở về nước. Ảnh: Người Lao Động. Theo Công An Nhân Dân Online, với vai trò diễn viên múa, cô biểu diễn thành công nhiều tác phẩm do các biên đạo nổi tiếng ở Việt Nam và quốc tế dàn dựng như: Cứu bạn, Paquita của Maurice Bejart, Xin chào của biên đạo người Australia, Under skin và Body armour của biên đạo người Pháp - Regine Chopinot, Venus ở Hanoi của Felix Ruckert (Đức). Ảnh: Tiền Phong. Với vai trò biên đạo, Trần Ly Ly tạo dấu ấn với các tác phẩm One day, Zen, 7X, Yes yes no no... Ảnh: Znews. Năm 2018, Trần Ly Ly rời vị trí Phó Hiệu trưởng Trường Múa TP HCM để giữ vị trí Quyền Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam. Đến năm 2020, cô chính thức trở thành Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam. Ảnh: Tiền Phong Theo Znews, dưới sự dẫn dắt của Trần Ly Ly, Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam công diễn nhiều vở thành công như: Người tạc tượng, Hồ Thiên Nga, Những người khốn khổ. Ảnh: Tiền Phong. Tháng 1/2022, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký quyết định bổ nhiệm Trần Ly Ly giữ chức quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Ảnh: Vietnamnet. Năm 2019, nghệ sĩ Trần Ly Ly có tên trong Top 50 người phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet. Tháng 5/2023, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức lễ trao tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật (năm 2021). Danh sách Giải thưởng Nhà nước có tên Trần Ly Ly. Ảnh: FBNV. Xem video: "Nghệ sĩ Trần Ly Ly trong chương trình Đẹp Việt". Nguồn VTV

