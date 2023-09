Sự nghiệp của Tiến Luật trước khi đóng “Đất rừng phương Nam“

Trong Đất rừng phương Nam dự kiến ra rạp vào tháng 10, Tiến Luật đóng vai ông Tiều hành nghề mãi võ. Nhân vật này cùng con gái Xinh đón nhận An như một thành viên trong gia đình. Ông Tiều dạy An đánh võ còn Xinh trở thành bạn của An. Ảnh: Fanpage Đất rừng phương Nam. Tiến Luật không được đào tạo diễn xuất bài bản. Theo VOV, năm 16 tuổi, anh tham gia câu lạc bộ Sân khấu của Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên. Long Đẹp Trai là chủ nhiệm câu lạc bộ. Ảnh: FBNV. “Có thể nói, anh Long Đẹp Trai và Hoàng Mèo là những người thầy đầu tiên đặt viên gạch nghệ thuật cho mình”, ông xã Thu Trang cho hay. Ảnh: FBNV. Tiến Luật ban đầu đi phát tờ rơi, phát giấy mời, làm hậu đài cho các rạp. Sau đó, anh nhận được những vai quần chúng. Ảnh: Sân Khấu Thế Giới Trẻ. Nam diễn viên nhớ lại, khi đóng vai quần chúng trong phim Hàn Mặc Tử, anh mừng đến mất ngủ. Ảnh: FBNV. “Tôi chuẩn bị cắt tóc, đổ xăng chạy đến nơi, sau đó đợi từ 5h30 sáng đến 4h chiều mà vẫn rất vui vẻ chỉ để quay xong cảnh quỳ trong nhà thờ”, diễn viên Tiến Luật kể. Ảnh: FBNV. Ông xã Thu Trang được đánh giá có nét diễn hài hước, duyên dáng. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh. Năm 2022, Tiến Luật lần đầu đóng chính phim điện ảnh. Vai diễn của anh là ông bố đơn thân trong Dân chơi không sợ con rơi. Nhiều khán giả khen ngợi Tiến Luật diễn tròn vai. Ảnh: VOV. Không chỉ đóng phim, Tiến Luật còn là nhà sản xuất phim ảnh. Công ty giải trí của anh và Thu Trang thực hiện nhiều phim điện ảnh, web-drama như: Chị Mười Ba, Nghề siêu dễ, Thập tam muội, Gia đình bá đạo, Chuyện xóm tui, Con Nhót mót chồng. Ảnh: FBNV. Xem MV "Con người ta" của Khương Ngọc, Tiến Luật, Vinh Râu, Khả Như, BB Trần. Nguồn Khương Ngọc

