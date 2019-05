Song Joong Ki lộ diện bên tiểu tam tin đồn, không đeo nhẫn cưới

Tin đồn Song Hye Kyo - Song Joong Ki rộ lên từ đầu năm đến nay. Mới đây, Song Joong Ki đã lộ diện trước công chúng. Ảnh: MK Ông xã của Song Hye Kyo xuất hiện tại buổi ra mắt phim "Asadal Chronicles". Ảnh: News1 "Asadal Chronicles" là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Song Joong Ki với màn ảnh kể từ sau đám cưới với Song Hye Kyo vào năm 2017. Ảnh: News1 Tại sự kiện, Song Joong Ki tiếp tục không đeo nhẫn cưới vốn là vật bất ly thân của anh. Ảnh: Mydaily Trong buổi ra mắt phim, Song Joong Ki tỏ ra rất thân thiết với Jang Dong Gun. Ảnh: MK Hai tài tử thân thiết sau thời gian quay phim "Asadal Chronicles". Ảnh: MK Trong buổi ra mắt phim, Song Joong Ki còn vui vẻ trò chuyện cùng Kim Ji Won. Trước "Asadal Chronicles", cả hai từng đóng chung phim "Hậu duệ mặt trời". Ảnh: News1 Sau khi rộ tin đồn ly hôn, Song Joong Ki rất hiếm khi lộ diện trước công chúng và tuyệt nhiên không trả lời đời tư. Ảnh: Newsen Trong buổi ra mắt phim, Song Joong Ki hội ngộ Kim Ok Bin. Theo truyền thông xứ Trung, Kim Ok Bin bị đồn là người thứ ba chen vào mối quan hệ của vợ chồng Song Joong Ki. Kim Ok Bin là bạn diễn của Song Joong Ki trong bộ phim "Asadal Chronicles". Ảnh: MK Xuất hiện buổi ra mắt phim, Kim Ok Bin hút ánh nhìn bởi vẻ quyến rũ. Ảnh: Mydaily Kim Ok Bin xinh đẹp, được khen ngợi về khả năng diễn xuất nhưng chưa thể trở thành ngôi sao hạng A. Ảnh: MK Kim Ok Bin khá thân thiết với Kim Ji Won. Ảnh: MK Hai nữ diễn viên nắm chặt tay, nói chuyện vui vẻ trong buổi ra mắt phim. Ảnh: Mydaily Phim của Song Joong Ki sẽ lên sóng trong tháng 6 tới đây. Ảnh: Tvreport Xem video "Song Hye Kyo trong ngày cưới". Nguồn Youtube/vtc

