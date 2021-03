Nhan sắc gây mê của Song Hye Kyo đóng cặp trai trẻ kém 11 tuổi

Song Hye Kyo sẽ tham gia phim truyền hình “Now, we are breaking up”. Bạn diễn của cô là Jang Ki Yong. Anh sinh năm 1992, kém Song Hye Kyo đến 11 tuổi. Sau khi xác nhận trở lại màn ảnh nhỏ, vợ cũ của Song Joong Ki tung loạt ảnh gợi cảm. Người hâm mộ cho rằng Song Hye Kyo trẻ đẹp ở tuổi 40 nên trông vẫn xứng đôi với bạn trai màn ảnh kém hàng chục tuổi. Song Hye Kyo khoe chân dài thon gọn, vòng một quyến rũ khi làm người đại diện thương hiệu.Nhan sắc của Song Hye Kyo ngày càng thăng hạng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù bước sang tuổi 40, nữ diễn viên phim "Hậu duệ mặt trời" vẫn có mặt trong top mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp không tuổi của showbiz Hàn. Sau khi ly hôn vào năm 2019, Song Hye Kyo bận rộn với các dự án quảng cáo. Với dự án phim truyền hình “Now, we are breaking up”, Song Hye Kyo vào vai Ha Young Eun. Nhân vật này là một người theo chủ nghĩa thực tế với trái tim lạnh lùng nhưng thông minh. Là một nhà thiết kế thời trang 38 tuổi, nhân vật Ha Young Eun của Song Hye Kyo luôn chăm chút bản thân, không giấu tham vọng trong nghề và không lãng phí thời gian vì đàn ông, cũng không có hứng thú với đàn ông. Nhiều fan rất ngóng chờ dự án phim ảnh đầu tiên của Song Hye Kyo sau khi cô khi ly hôn. Xem video "5 nữ diễn viên triển vọng của Hàn Quốc". Nguồn Vietnamnet

Song Hye Kyo sẽ tham gia phim truyền hình “Now, we are breaking up”. Bạn diễn của cô là Jang Ki Yong. Anh sinh năm 1992, kém Song Hye Kyo đến 11 tuổi. Sau khi xác nhận trở lại màn ảnh nhỏ, vợ cũ của Song Joong Ki tung loạt ảnh gợi cảm. Người hâm mộ cho rằng Song Hye Kyo trẻ đẹp ở tuổi 40 nên trông vẫn xứng đôi với bạn trai màn ảnh kém hàng chục tuổi. Song Hye Kyo khoe chân dài thon gọn, vòng một quyến rũ khi làm người đại diện thương hiệu. Nhan sắc của Song Hye Kyo ngày càng thăng hạng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù bước sang tuổi 40, nữ diễn viên phim "Hậu duệ mặt trời" vẫn có mặt trong top mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp không tuổi của showbiz Hàn. Sau khi ly hôn vào năm 2019, Song Hye Kyo bận rộn với các dự án quảng cáo. Với dự án phim truyền hình “Now, we are breaking up”, Song Hye Kyo vào vai Ha Young Eun. Nhân vật này là một người theo chủ nghĩa thực tế với trái tim lạnh lùng nhưng thông minh. Là một nhà thiết kế thời trang 38 tuổi, nhân vật Ha Young Eun của Song Hye Kyo luôn chăm chút bản thân, không giấu tham vọng trong nghề và không lãng phí thời gian vì đàn ông, cũng không có hứng thú với đàn ông. Nhiều fan rất ngóng chờ dự án phim ảnh đầu tiên của Song Hye Kyo sau khi cô khi ly hôn. Xem video "5 nữ diễn viên triển vọng của Hàn Quốc". Nguồn Vietnamnet