Song Hye Kyo “mất hút” trong Top 10 diễn viên tỏa sáng nhất Hàn Quốc 2018

Công ty nghiên cứu thị trường Gallup Korea mới đây công bố top 10 diễn viên tỏa sáng nhất Hàn Quốc 2018 dựa vào những thành công của họ trong năm qua. Ảnh: Photo: Netflix, Allkpop. Kết quả của cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 7-30/11 cho thấy, Lee Byung Hun dẫn đầu danh sách bình chọn. Theo Soompi, sau 9 năm gây ấn tượng với vai diễn trong siêu phẩm “IRIS”, nam tài tử lại tỏa sáng với phim truyền hình “Mr. Sunshine” của đài tvN đạt rating khủng trong năm 2018. Ảnh: Soompi. Thành công của bộ phim còn giúp Kim Tae Ri - bạn diễn của Lee Byung Hun trong “Mr. Sunshine” xếp thứ 2 về lượt bình chọn. Cô để lại ấn tượng mạnh cho khán giả dù lần đầu tham gia vào một bộ phim truyền hình. Ảnh: TvN. Xếp ở vị trí thứ 3 là Jung Hae In - mỹ nam si tình trong “Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi”. Trong khi đó, bạn diễn của anh là đàn chị Son Ye Jin xếp ở vị trí thứ 5. Không chỉ được mệnh danh là cặp đôi đẹp nhất nhì màn ảnh Hàn 2018, cả hai còn bị nghi hẹn hò vì cảnh yêu quá tình cảm trong phim. Ảnh: Star News. Đáng chú ý, top 10 diễn viên truyền hình xuất sắc nhất Hàn Quốc 2018 thiếu thiếu vắng gương mặt tên tuổi như Song Hye Kyo. Trong khi đó, Park Bo Gum - bạn diễn của cô trong “Encounter” lại được bình chọn nhiều thứ 4 dù khá im hơi lặng tiếng trong gần 2 năm qua. Những cái tên khác xuất hiện trong top 10 diễn viên được yêu thích lần lượt là Jang Mi Hee trong "Shall We Live Together" của KBS 2. Seo Hyun Jin - “Beauty Inside” đài JTBC. Choi Soo Jong - “My Only One”. Ảnh: Newsis. Yoo Dong Geun - "Shall We Live Together". Và cuối cùng là Gong Yoo. Phim mới nhất của anh là “Goblin”, lên sóng vào năm 2017. Ảnh: Management Soop.

