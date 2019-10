Sơn Tùng M-TP - Thiều Bảo Trâm đeo vòng đôi, công khai thả thính nhau

Trên trang cá nhân, Sơn Tùng M-TP vừa đăng tải hình ảnh tay đeo một chiếc vòng. Người hâm mộ phát hiện chiếc vòng này giống với chiếc vòng Thiều Bảo Tâm từng đeo. Chính vì vậy, Sơn Tùng M-TP - Thiều Bảo Trâm một lần nữa bị đồn hẹn hò.

Sơn Tùng và Bảo Trâm. Sơn Tùng và Bảo Trâm mang vòng đôi. Không chỉ lộ mang vòng đôi, Sơn Tùng M-TP và Bảo Trâm còn công khai thả thính nhau trên mạng xã hội. Sơn Tùng M-TP viết: “Hold my hand" (tạm dịch: Hãy nắm tay anh đi). Ngay sau đó, Bảo Trâm đăng tải dòng trạng thái như ngầm đáp lại.



Bạn gái tin đồn của Sơn Tùng trích lẫn lời bài hát “I love you 3000”: "Baby, take my hand. I want you to be my husband. Cause you're my Iron Man. And I love you three thousand" (Tạm dịch: Anh yêu ơi, hãy nắm lấy tay em đi. Em muốn anh trở thành chồng của em. Bởi anh là người hùng của riêng em. Và em yêu anh nhiều hơn).

Loạt động thái mới nhất của Sơn Tùng và Bảo Trâm khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Nhiều fan cho rằng không sớm thì muộn cặp đôi tin đồn này sẽ công khai chuyện tình với công chúng.

Trong khoảng 6 năm nay, Sơn Tùng và Bảo Trâm thường xuyên để lộ bằng chứng hẹn hò từ việc sử dụng các món đồ giống nhau đến việc có mặt tại một địa điểm cùng một thời điểm. Ngoài ra, Bảo Trâm là nữ ca sĩ Việt duy nhất Sơn Tùng theo dõi trên Instagram.