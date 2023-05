Soi vương miện 8 tỷ Hoa hậu Bảo Ngọc đội khi đi dạo chợ

Mới đây, Hoa hậu Bảo Ngọc đăng tải clip đi dạo chợ Bến Thành. Cô chia sẻ: "Sáng sớm dạo chợ mà mọi người vui vẻ quá luôn". Do vẫn đội vương miện, Bảo Ngọc vướng những ý kiến trái chiều. Nhanh chóng, Bảo Ngọc giải đáp về việc đội vương miện khi đi chợ: "Ngọc đi chụp hình xong sẵn vô đó". Ảnh: Saostar Bảo Ngọc đang giữ vương miện Hoa hậu Liên lục địa 2022. Ảnh: FBNV Bảo Ngọc đội vương miện, mặc áo dài khi trở về nước sau cuộc thi. Ảnh: FBNVVương miện của Bảo Ngọc trị giá 8 tỷ đồng. Ảnh: FBNV Chia sẻ với Zing, người đẹp cho biết, tổ chức Hoa hậu Liên lục địa đã đổi vương miện nhân dịp kỷ niệm 50 năm lịch sử cuộc thi. Bảo Ngọc là người đầu tiên sở hữu vương miện giá trị này. Ảnh: FBNV “Vương miện không có phiên bản. Tôi được đội bản chính thức về Việt Nam", cô nói. Ảnh: FBNV Bảo Ngọc đội vương miện ở nhiều sự kiện. Việc này gây ra những ý kiến trái chiều. Bản thân người đẹp từng lên tiếng. Ảnh: FBNV Bảo Ngọc chia sẻ, ê-kíp luôn cân nhắc tính chất sự kiện khi đội vương miện vì tôn trọng ban tổ chức và mục tiêu mà sự kiện hướng đến. Ảnh: FBNV Bảo Ngọc tâm sự: “Trừ những dịp thật sự không phù hợp, như những sự kiện mang tính hàn lâm, chúng mình sẽ luôn lựa chọn có vương miện. Đó là trọng trách mà cả đội nên làm trong thời gian đương nhiệm, và cũng là niềm tự hào của chúng mình, của cả những người con muốn làm rạng danh Việt Nam...". Ảnh: FBNV "...Do đó, xin phép các anh, các chị, các cô, các chú, các dì, các bác, các quý cư dân mạng, những bạn fan ủng hộ và đối nghịch với ủng hộ, những ai đã dành sự quan tâm và bày tỏ quan điểm..., xin phép tất cả cho Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Hoa hậu Liên lục địa 2022 - được phép đội vương miện của mình và của toàn thể các bạn!", cô viết. Ảnh: FBNV Theo Bảo Ngọc, việc đội vương miện không hề nhẹ. Ảnh: FBNV "Ngọc tự tiên lượng nếu lần nào đi cũng đội mấy tiếng đồng hồ, thậm chí cả ngày thế này, thì không sớm thì muộn, Ngọc cũng phải nhờ ba bốc giùm mớ thuốc tiền đình và thoái hóa cột sống cổ. Chẳng phải than khổ, vì Ngọc làm việc này có lý do! Sự hy sinh về công sức, tiền bạc, thời gian và sức khỏe của Ngọc, của ê-kíp, của những người đồng hành cùng Ngọc để có được chiến thắng này là không nhỏ", người đẹp chia sẻ. Ảnh: FBNV Bảo Ngọc nâng niu vương miện cô vất vả giành được. Ảnh: FBNV Xem video: "Phần thi ứng xử Miss World Vietnam 2022". Nguồn Zing

