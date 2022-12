Hoa hậu đăng quang nhiều kỷ lục năm 2022, ai hot nhất?

2022 là năm bùng nổ của những cuộc thi hoa hậu. Một trong số những hoa hậu, á hậu được nhiều khán giả nhớ đến là Bảo Ngọc. Tháng 8/2022, Bảo Ngọc giành ngôi vị á hậu 1 cuộc thi Miss World Vietnam 2022 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Tháng 10/2022, Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental 2022 - Hoa hậu Liên lục địa 2022. Nhanh chóng, cô phủ sóng truyền thông quốc tế.Lê Nguyễn Bảo Ngọc là mỹ nhân Việt đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Liên lục địa cũng như là đại diện Việt Nam hiếm hoi đăng quang ở đấu trường nhan sắc quốc tế. Sau khi về nước, cô chính thức trở thành thành viên Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Đầu tháng 10/2022, Đoàn Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Chỉ có 3 ngày chuẩn bị cho Miss Grand International 2022 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, Thiên Ân rất nỗ lực để gây ấn tượng. Cuối cùng, cô lọt top 20 nhờ thắng giải Country's power of the year. Sau Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, Thiên Ân dẫn đầu trong bảng xếp hạng 10 nhân vật ảnh hưởng nổi bật nhất trên Social Media tháng 10/2022. Mỹ nhân Long An đang là một trong những nàng hậu "đắt show" nhất nhì làng giải trí. Có thể nói 2022 là năm thành công của Thiên Ân và Bảo Ngọc. Xem video "Á hậu Bảo Ngọc thi bikini". Nguồn Sen Vàng

2022 là năm bùng nổ của những cuộc thi hoa hậu. Một trong số những hoa hậu, á hậu được nhiều khán giả nhớ đến là Bảo Ngọc. Tháng 8/2022, Bảo Ngọc giành ngôi vị á hậu 1 cuộc thi Miss World Vietnam 2022 - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Tháng 10/2022, Bảo Ngọc đăng quang Miss Intercontinental 2022 - Hoa hậu Liên lục địa 2022. Nhanh chóng, cô phủ sóng truyền thông quốc tế. Lê Nguyễn Bảo Ngọc là mỹ nhân Việt đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Liên lục địa cũng như là đại diện Việt Nam hiếm hoi đăng quang ở đấu trường nhan sắc quốc tế. Sau khi về nước, cô chính thức trở thành thành viên Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022. Đầu tháng 10/2022, Đoàn Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Chỉ có 3 ngày chuẩn bị cho Miss Grand International 2022 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, Thiên Ân rất nỗ lực để gây ấn tượng. Cuối cùng, cô lọt top 20 nhờ thắng giải Country's power of the year. Sau Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, Thiên Ân dẫn đầu trong bảng xếp hạng 10 nhân vật ảnh hưởng nổi bật nhất trên Social Media tháng 10/2022. Mỹ nhân Long An đang là một trong những nàng hậu "đắt show" nhất nhì làng giải trí. Có thể nói 2022 là năm thành công của Thiên Ân và Bảo Ngọc. Xem video "Á hậu Bảo Ngọc thi bikini". Nguồn Sen Vàng