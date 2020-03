Soi tổ ấm của diễn viên đưa con ra Hà Nội với chồng mùa Covid-19

Từ đầu tháng 3, Lan Phương đưa con gái vào Sài Gòn để tiện công việc quay phim, gameshow. Do mùa Covid-19, công việc của cô bị hoãn lại trong khi đó ông xã của cô ở Hà Nội không thể bay vào Sài Gòn vì tính chất công việc. Cuối cùng, Lan Phương quyết định đưa con đi máy bay ra Hà Nội với chồng. "Những lúc không đoán trước được chuyện gì thế này thì gia đình nên ở bên cạnh nhau", nữ diễn viên phim "Nàng dâu order" chia sẻ lý do mạo hiểm đưa con gái ra Hà Nội. Ông xã ngoại quốc của Lan Phương tên David, hiện làm việc ở Hà Nội và không hoạt động trong làng giải trí. David và Lan Phương có một cô gái chung tên Lina Linh Duffy. Bé Lina chào đời năm 2018, ngoan ngoãn, đáng yêu. Lan Phương chia sẻ, con gái mê màu sắc, biết vẽ lúc 18 tháng tuổi, mê piano lúc 20 tháng, có thể cầm tạ 2kg và biết mặt chữ cái, chữ số với hình khối. Lan Phương còn kể, bé Lina hiểu mọi thứ, ngồi yên lắng nghe và chơi một cách rất đáng yêu chứ không phá phách. Lan Phương thường xuyên đưa con gái nhỏ cùng đi quay hình. Ông xã ngoại quốc của Lan Phương khéo chăm con gái. "Anh rất giỏi quán xuyến nhà cửa và chăm sóc hai mẹ con chu đáo", Lan Phương khen chồng. Sau khi kết hôn và có con với chồng Tây, Lan Phương ra Hà Nội sinh sống để tiện cho công việc của ông xã. Thỉnh thoảng, cô đóng phim, tham dự một số sự kiện. Vì công việc nên từ đầu tháng 3, Lan Phương và con gái vào Sài Gòn sinh sống một thời gian. Thỉnh thoảng chồng của cô bay vào thăm vợ con. Tình cảm giữa vợ chồng Lan Phương vẫn mặn nồng. Nữ diễn viên không phải làm dâu. Ngoài ra, cô may mắn khi được bố mẹ chồng yêu thương. Trong cuộc phỏng vấn trên VOV, Lan Phương cho biết, cô từng nghĩ đến đám cưới mơ mộng nhưng mấy năm nay thì không. Lan Phương cho rằng điều quan trọng là vợ chồng sống với nhau như thế nào, trong tương lai cả hai có thể tổ chức đám cưới. Mời quý độc giả xem video "Lan Phương chia sẻ về chồng ngoại quốc". Nguồn Youtube

