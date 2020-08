Soi thí sinh HHVN 2020 có điểm IELTS khủng hơn Lương Thùy Linh

Điểm IELTS của Phan Lê Hoàng An là 8.0, 2 kỹ năng nghe và đọc đều đạt 8.5. Thành tích này vượt mặt Lương Thùy Linh khi cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Hoàng An vốn là học sinh lớp chuyên Anh khi học THPT. Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 còn từng đạt giải 3 môn Tiếng Anh học sinh giỏi cấp thành phố năm 2018. Trong 2 kỳ học vừa qua tại trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, Hoàng An nhận được học bổng của khoa. Hoàng An tự học tiếng Tây Ban Nha được 6 tháng. Vì đây là ngôn ngữ yêu thích nên cô sẽ cố gắng theo đuổi. Người đẹp đến từ Tiền Giang tham gia nhiều hoạt động xã hội ở trường đại học. Dự án xã hội lớn nhất Hoàng An tham gia là làm tình nguyện viên ban tổ chức của chương trình thuộc mạng lưới Ung thư vú Việt Nam. Ngoài thành tích học tập đáng nể, 10X còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Hoàng An được nhận xét có vẻ đẹp rất Tây. Thí sinh Hoa hậu Việt Nam này còn được chú ý bởi vòng eo cực nhỏ, chiều cao 1m70.Hoàng An chia sẻ sau khi tốt nghiệp đại học, cô muốn tìm kiếm một công việc phù hợp với ngành nghề của mình. Sau vài năm đi làm, 10X hy vọng rằng mình sẽ tiết kiệm đủ tiền để tiếp tục học lên thạc sĩ. Mời quý độc giả xem video "Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016". Nguồn VTC

