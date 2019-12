Soi ồn ào tình ái của Hồ Quang Hiếu trước scandal bị tố

Hồ Quang Hiếu đang rơi vào tâm điểm scandal khi bị một tài khoản Facebook tố "đã cướp mất đời con gái" của một cô gái trẻ. Theo cô gái này, nam ca sĩ đã lợi dụng lúc cô không tỉnh táo để hành động. Đến thời điểm hiện tại cô vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi của Hồ Quang Hiếu. Đối diện với lùm xùm, quản lý của nam ca sĩ đã lên tiếng. Theo thông tin từ Helino, quản lý của nam ca sĩ cho biết đó chỉ là tin đồn: "Bọn tôi không hề biết cô gái này là ai, đăng lên như vậy nhằm mục đích gì và hiện đang trong thời gian xác định thông tin". Trước ồn ào bị tố, Hồ Quang Hiếu được chú ý với chuyện tình ái với hai người đẹp của Vbiz. Hồ Quang Hiếu từng kết hôn với hot girl Ivy vào năm 2013. Sau 1 năm chung sống, cả hai chia tay. Là người kín tiếng nên Hồ Quang Hiếu và Ivy giấu kín thông tin làm đám cưới cũng như ly hôn. Ảnh: Vietnamnet Chỉ đến tháng 2/2016, loạt ảnh cưới của Hồ Quang Hiếu và Ivy được lan truyền trên mạng xã hội, hai người trong cuộc mới lên tiếng xác nhận. Thông tin kết hôn và ly hôn của nam ca sĩ khiến nhiều người rất bất ngờ. Ảnh: Một thế giới Trước khi lộ ảnh đám cưới, Hồ Quang Hiếu và vợ cũ Ivy từng tình tứ đi mua sắm vào năm 2013. Ảnh: Infonet Bên cạnh đó, một số bức ảnh Hồ Quang Hiếu và Ivy thân thiết ở đời thường cũng được chia sẻ. Ngoài ra, Ivy còn đóng cặp với Hồ Quang Hiếu trong MV “Xa nhau để biết mình có nhau” của nam ca sĩ. Ảnh: Infonet Thời điểm lộ chuyện kết hôn và ly hôn với Hồ Quang Hiếu, Ivy bị cư dân mạng soi mói đời tư, thậm chí bị fans cuồng của chồng cũ gửi tin nhắn hăm họa. Sau đó, cô bay về Canada sống cùng mẹ để lùm xùm lắng xuống. Ảnh: Vietnamnet Tháng 3/2017, Ivy bất ngờ chia sẻ, ngay trong ngày cưới, cô đã phát hiện chồng có người khác. Thời điểm đó, hot girl từng muốn hủy hôn nhưng gia đình không chấp nhận. Sau đám cưới, vì xảy ra quá nhiều mân thuẫn với Hồ Quang Hiếu, Ivy đã ly hôn. Ảnh: FBNV Trong khi Ivy liên tục tiết lộ về cuộc hôn nhân tan vỡ, Hồ Quang Hiếu lại rất hiếm khi chia sẻ. Nam ca sĩ chọn cách giữ im lặng, không thanh minh về ồn ào xung quanh mối quan hệ với vợ cũ. Ảnh: FBNV Một ồn ào đời tư khác của Hồ Quang Hiếu vào đầu năm 2016 là nghi vấn Bảo Anh qua đêm ở nhà của anh. Cụ thể, tháng 1/2016, Bảo Anh được ô tô chở đến khu nhà của Hồ Quang Hiếu, sau đó đi bằng xe máy vào trong. Cô ở đó đến tận chiều hôm sau mới trở ra. Ảnh: FBNV Trước nghi vấn hẹn hò Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu phủ nhận. Anh chia sẻ cả hai chỉ là bạn bè. “Bảo Anh rất thân thiết với em gái tôi nên thường xuyên đến nhà chơi. Cô ấy ngủ lại cũng không có gì đặc biệt", Hồ Quang Hiếu lên tiếng về việc nữ ca sĩ qua đêm tại nhà của anh. Ảnh: FBNVBảo Anh - Hồ Quang Hiếu sau đó nhiều lần “không hẹn mà gặp” ở nước ngoài. Cả hai được cho là từng cùng đi nghỉ ở Vạn Lý Trường Thành, bến Thượng Hải, làng chài Cineque Terre, quảng trường Old Town. Ảnh: FBNV Liên tục lộ bằng chứng yêu đương qua các chuyến du lịch nhưng phải đến tháng 10/2016, Bảo Anh - Hồ Quang Hiếu mới công khai yêu nhau. Thời điểm này, cả hai đã hẹn hò được hơn một năm. Ảnh: FBNV Từ khi công khai hẹn hò, Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh cùng nhau đi du lịch hay những khoảnh khắc đời thường đầy bình yên bên nhau. Ảnh: FBNV Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh thi thoảng vướng tin đồn mối quan hệ rạn nứt. Tuy nhiên, ngay sau đó, fans lại thấy đôi trai tài gái sắc đi du lịch cùng nhau. Sau bao đồn đoán, Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh công khai chia tay. Ảnh: FBNV Hồ Quang Hiếu chia sẻ anh và Bảo Anh chia tay vì không còn sự đồng điệu do khoảng cách và quan niệm sống. Sau khi chia tay, cặp đôi nhiều lần vướng nghi vấn tái hợp, tuy nhiên mối quan hệ tình cảm của cặp đôi đã thực sự kết thúc. Ảnh: FBNV Xem video "Hồ Quang Hiếu tiết lộ lý do không đưa Bảo Anh vào tự truyện". Nguồn 2Sao.

Hồ Quang Hiếu đang rơi vào tâm điểm scandal khi bị một tài khoản Facebook tố "đã cướp mất đời con gái" của một cô gái trẻ. Theo cô gái này, nam ca sĩ đã lợi dụng lúc cô không tỉnh táo để hành động. Đến thời điểm hiện tại cô vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi của Hồ Quang Hiếu. Đối diện với lùm xùm, quản lý của nam ca sĩ đã lên tiếng. Theo thông tin từ Helino, quản lý của nam ca sĩ cho biết đó chỉ là tin đồn: "Bọn tôi không hề biết cô gái này là ai, đăng lên như vậy nhằm mục đích gì và hiện đang trong thời gian xác định thông tin". Trước ồn ào bị tố, Hồ Quang Hiếu được chú ý với chuyện tình ái với hai người đẹp của Vbiz. Hồ Quang Hiếu từng kết hôn với hot girl Ivy vào năm 2013. Sau 1 năm chung sống, cả hai chia tay. Là người kín tiếng nên Hồ Quang Hiếu và Ivy giấu kín thông tin làm đám cưới cũng như ly hôn. Ảnh: Vietnamnet Chỉ đến tháng 2/2016, loạt ảnh cưới của Hồ Quang Hiếu và Ivy được lan truyền trên mạng xã hội, hai người trong cuộc mới lên tiếng xác nhận. Thông tin kết hôn và ly hôn của nam ca sĩ khiến nhiều người rất bất ngờ. Ảnh: Một thế giới Trước khi lộ ảnh đám cưới, Hồ Quang Hiếu và vợ cũ Ivy từng tình tứ đi mua sắm vào năm 2013. Ảnh: Infonet Bên cạnh đó, một số bức ảnh Hồ Quang Hiếu và Ivy thân thiết ở đời thường cũng được chia sẻ. Ngoài ra, Ivy còn đóng cặp với Hồ Quang Hiếu trong MV “Xa nhau để biết mình có nhau” của nam ca sĩ. Ảnh: Infonet Thời điểm lộ chuyện kết hôn và ly hôn với Hồ Quang Hiếu, Ivy bị cư dân mạng soi mói đời tư, thậm chí bị fans cuồng của chồng cũ gửi tin nhắn hăm họa. Sau đó, cô bay về Canada sống cùng mẹ để lùm xùm lắng xuống. Ảnh: Vietnamnet Tháng 3/2017, Ivy bất ngờ chia sẻ, ngay trong ngày cưới, cô đã phát hiện chồng có người khác. Thời điểm đó, hot girl từng muốn hủy hôn nhưng gia đình không chấp nhận. Sau đám cưới, vì xảy ra quá nhiều mân thuẫn với Hồ Quang Hiếu, Ivy đã ly hôn. Ảnh: FBNV Trong khi Ivy liên tục tiết lộ về cuộc hôn nhân tan vỡ, Hồ Quang Hiếu lại rất hiếm khi chia sẻ. Nam ca sĩ chọn cách giữ im lặng, không thanh minh về ồn ào xung quanh mối quan hệ với vợ cũ. Ảnh: FBNV Một ồn ào đời tư khác của Hồ Quang Hiếu vào đầu năm 2016 là nghi vấn Bảo Anh qua đêm ở nhà của anh. Cụ thể, tháng 1/2016, Bảo Anh được ô tô chở đến khu nhà của Hồ Quang Hiếu, sau đó đi bằng xe máy vào trong. Cô ở đó đến tận chiều hôm sau mới trở ra. Ảnh: FBNV Trước nghi vấn hẹn hò Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu phủ nhận. Anh chia sẻ cả hai chỉ là bạn bè. “Bảo Anh rất thân thiết với em gái tôi nên thường xuyên đến nhà chơi. Cô ấy ngủ lại cũng không có gì đặc biệt", Hồ Quang Hiếu lên tiếng về việc nữ ca sĩ qua đêm tại nhà của anh. Ảnh: FBNV Bảo Anh - Hồ Quang Hiếu sau đó nhiều lần “không hẹn mà gặp” ở nước ngoài. Cả hai được cho là từng cùng đi nghỉ ở Vạn Lý Trường Thành, bến Thượng Hải, làng chài Cineque Terre, quảng trường Old Town. Ảnh: FBNV Liên tục lộ bằng chứng yêu đương qua các chuyến du lịch nhưng phải đến tháng 10/2016, Bảo Anh - Hồ Quang Hiếu mới công khai yêu nhau. Thời điểm này, cả hai đã hẹn hò được hơn một năm. Ảnh: FBNV Từ khi công khai hẹn hò, Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh cùng nhau đi du lịch hay những khoảnh khắc đời thường đầy bình yên bên nhau. Ảnh: FBNV Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh thi thoảng vướng tin đồn mối quan hệ rạn nứt. Tuy nhiên, ngay sau đó, fans lại thấy đôi trai tài gái sắc đi du lịch cùng nhau. Sau bao đồn đoán, Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh công khai chia tay. Ảnh: FBNV Hồ Quang Hiếu chia sẻ anh và Bảo Anh chia tay vì không còn sự đồng điệu do khoảng cách và quan niệm sống. Sau khi chia tay, cặp đôi nhiều lần vướng nghi vấn tái hợp, tuy nhiên mối quan hệ tình cảm của cặp đôi đã thực sự kết thúc. Ảnh: FBNV Xem video "Hồ Quang Hiếu tiết lộ lý do không đưa Bảo Anh vào tự truyện". Nguồn 2Sao.