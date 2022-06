Soi nhan sắc Ngọc Mint - ứng cử viên sáng giá ở HHHV Việt Nam

Ngô Bảo Ngọc (Ngọc Mint) vừa lọt top 5 Người đẹp biển ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Bảo Ngọc sinh năm 1995, đến từ TP HCM. Theo Zing, cô từng là sinh viên khoa Vận tải, chuyên ngành Quản trị Vận tải tại Học viện Hàng không Việt Nam. Bảo Ngọc từng góp mặt trong các MV như “Oh my chuối” của Sĩ Thanh, “Mình yêu từ bao giờ” của Miu Lê... Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 từng đóng vai Mint trong series “Cô giáo Khánh”. Bảo Ngọc không tham gia bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào trước Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. 9x chia sẻ lý do thi nhan sắc: "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 là một vùng đất mới để tôi có thể bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Đây là một cơ hội tuyệt vời mà tôi vô cùng trân quý để tôi chạm đến gần hơn giấc mơ mang tên mình. Những giấc mộng của tôi sẽ là vô nghĩa, những kế hoạch của tôi sẽ trở thành cát bụi, những ấp ủ giúp đỡ cộng đồng của tôi sẽ là vô vọng, tất cả sẽ không có một giá trị gì nếu tôi chỉ nói mà không theo đuổi chúng bằng hành động!". Bảo Ngọc có chiều cao 1m74 và số đo ba vòng 85-63- 94 cm. 9x sở hữu làn da nâu, môi tều, đôi mắt sâu và chiếc mũi cao thon gọn. Nhiều người nhận xét Bảo Ngọc có vẻ đẹp Tây. Bảo Ngọc sở hữu phong cách thời trang quyến rũ, hiện đại. 9X khéo chọn trang phục tôn hình thể gợi cảm. Bảo Ngọc trẻ trung, gợi cảm cách đây ít năm. Ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Bảo Ngọc khá thân thiết với Thảo Nhi Lê và Đỗ Nhật Hà. Bảo Ngọc chia sẻ về tình bạn ở cuộc thi: "Cảm ơn chữ "Duyên" cho Ngọc được gặp các bạn, cùng ăn cùng ngủ cùng chia sẻ cùng cố gắng. Mọi người là một phần trong thanh xuân tuyệt vời của Ngọc - Thanh xuân Hoàn vũ". Xem video "Khánh Vân khoe vẻ gợi cảm ở hậu trường chụp ảnh". Nguồn FBNV

Ngô Bảo Ngọc (Ngọc Mint) vừa lọt top 5 Người đẹp biển ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Bảo Ngọc sinh năm 1995, đến từ TP HCM. Theo Zing, cô từng là sinh viên khoa Vận tải, chuyên ngành Quản trị Vận tải tại Học viện Hàng không Việt Nam. Bảo Ngọc từng góp mặt trong các MV như “Oh my chuối” của Sĩ Thanh, “Mình yêu từ bao giờ” của Miu Lê... Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 từng đóng vai Mint trong series “Cô giáo Khánh”. Bảo Ngọc không tham gia bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào trước Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. 9x chia sẻ lý do thi nhan sắc: "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 là một vùng đất mới để tôi có thể bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Đây là một cơ hội tuyệt vời mà tôi vô cùng trân quý để tôi chạm đến gần hơn giấc mơ mang tên mình. Những giấc mộng của tôi sẽ là vô nghĩa, những kế hoạch của tôi sẽ trở thành cát bụi, những ấp ủ giúp đỡ cộng đồng của tôi sẽ là vô vọng, tất cả sẽ không có một giá trị gì nếu tôi chỉ nói mà không theo đuổi chúng bằng hành động!". Bảo Ngọc có chiều cao 1m74 và số đo ba vòng 85-63- 94 cm. 9x sở hữu làn da nâu, môi tều, đôi mắt sâu và chiếc mũi cao thon gọn. Nhiều người nhận xét Bảo Ngọc có vẻ đẹp Tây. Bảo Ngọc sở hữu phong cách thời trang quyến rũ, hiện đại. 9X khéo chọn trang phục tôn hình thể gợi cảm. Bảo Ngọc trẻ trung, gợi cảm cách đây ít năm. Ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Bảo Ngọc khá thân thiết với Thảo Nhi Lê và Đỗ Nhật Hà. Bảo Ngọc chia sẻ về tình bạn ở cuộc thi: "Cảm ơn chữ "Duyên" cho Ngọc được gặp các bạn, cùng ăn cùng ngủ cùng chia sẻ cùng cố gắng. Mọi người là một phần trong thanh xuân tuyệt vời của Ngọc - Thanh xuân Hoàn vũ". Xem video "Khánh Vân khoe vẻ gợi cảm ở hậu trường chụp ảnh". Nguồn FBNV