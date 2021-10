Soi hôn nhân của “vua hài đất Bắc” Xuân Hinh bên vợ kín tiếng

Nghệ sĩ Xuân Hinh kết hôn năm 1995. Bà xã của anh tên Phương Lan. Cô không hoạt động nghệ thuật. Trước khi ở nhà nội trợ, Phương Lan từng là một kế toán. Xuân Hinh kể vợ chồng anh đến với nhau khi anh chưa có gì trong tay: “Cô ấy là gái phố cổ cơ đấy! Thế mà trời đất xui khiến thế nào lại mê cái lão nghệ sĩ nghèo kiết xác như tôi (hồi yêu nhau rồi lấy nhau tôi nghèo lắm)”, Xuân Hinh chia sẻ trên Pháp luật Việt Nam. Bà xã của Xuân Hinh luôn ủng hộ chồng hoạt động nghệ thuật. “Cô ấy mặc kệ cho tôi thỏa chí tang bồng, chấp nhận cả những cơn điên nghề của tôi, khi 2-3 giờ sáng vẫn tập tành, múa may quay cuồng như dở”, Xuân Hinh cho hay. Theo lời Xuân Hinh, vợ luôn giành hết việc nhà. Tuy nhiên, nếu vợ không có nhà, Xuân Hinh vẫn chu toàn mọi thứ. Xuân Hinh tiết lộ, anh chưa bao giờ "dám" to tiếng với vợ một câu. “Tôi luôn tôn trọng vợ, bởi cô ấy là người yêu thương, nấu nướng, chăm lo cho sức khỏe của mình. Nói vui vậy, nhưng cuộc đời không ai hợp ai cả, sống lựa nhau thôi”, anh chia sẻ trên Tổ quốc. Theo Xuân Hinh, vợ anh không cần tiền mà chỉ cần chồng, cần con nên nam nghệ sĩ mà cứ chạy show triền miên thế nào vợ anh cũng than thở. Trong lần hiếm hoi chia sẻ về hôn nhân, chị Phương Lan cho biết, là nghệ sĩ, nhưng Xuân Hinh không có tính la cà, ham mê rượu chè bên ngoài.Vợ Xuân Hinh nhận mình là người ít nói, nhuần tính. Mỗi khi vợ chồng giận nhau, cô bao giờ cũng là người làm lành trước bằng bữa cơm gia đình. Chị Phương Lan chia sẻ: “Là người tinh tế, anh Hinh chỉ cần nhìn vào mâm cơm là biết được thành ý của vợ. Bao nhiêu giận dỗi cũng tan biến trên mâm cơm. Có lẽ vì thế mà anh Hinh rất ngại ăn ở ngoài vì họ nấu không đúng khẩu vị. Cơm vợ bao giờ cũng là nhất!”. Xuân Hinh là người lo lắng những việc lớn trong nhà. “Như chuyện dạy dỗ con cái cần đến cái uy của người cha thì vợ không thể làm thay được. Chính vì vậy mà hai cháu nhà tôi đều ngoan ngoãn, lễ phép”, anh kể. Trong cuộc phỏng vấn với Khoa học và đời sống, Xuân Hinh cho biết, hai con của anh có năng khiếu nghệ thuật, nhưng nhất định không theo nghề bố. Nam nghệ sĩ tôn trọng quyết định của các con. Con gái của Xuân Hinh đi du học 6 năm đã về nước, đang khởi nghiệp kinh doanh. Còn con trai của anh là sinh viên năm cuối, ngành quan hệ quốc tế. Tổ ấm bên vợ hiền, con ngoan của danh hài Xuân Hinh được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Xem video "Xuân Hinh đến thăm Thanh Thanh Hiền". Nguồn Facebook Thanh Thanh Hiền

