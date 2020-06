Soi đời tư kín tiếng của Trung Dũng “Gạo nếp gạo tẻ"

Ở tuổi U50 nhưng nam diễn viên Trung Dũng vẫn lẻ bóng. Cách đây vài năm, nam diễn viên “Gạo nếp gạo tẻ” khiến mọi người bất ngờ khi tuyên bố đã có vợ và con ở Mỹ. “Tôi đã có được người phụ nữ hiểu, yêu mình chân thành rồi nên tôi không còn lo việc ai mổ sẻ đời tư và ảnh hưởng tới đời sống riêng của mình nữa. Tôi đã lập gia đình và có con trai 8 tuổi. Cô ấy là một phụ nữ bình dị và nhất mực thương yêu chồng con. Do cuộc sống và công việc nên chúng tôi thống nhất không tiết lộ chuyện riêng trên báo giới. Hàng năm tôi qua Mỹ hai lần cùng vợ con và cuộc sống của chúng tôi nhờ vậy mà rất đầm ấm, hạnh phúc!”, Trung Dũng cho biết. Nhưng không lâu sau đó, Trung Dũng lại tâm sự anh đã chia tay vợ. “Chuyện vợ con của tôi thì chỉ mình tôi biết thôi, tôi không muốn chia sẻ với ai cả. Tôi có vợ và con, nhưng chúng tôi không hợp nhau nên chia tay. Vợ tôi không muốn cho con nhìn mặt ba nên đem con đi. Trong showbiz này nhiều người như vậy, con cái bị ngăn cấm nên không gặp được bố mẹ”. Sau tuyên bố ly hôn, trong một bài phỏng vấn, nam diễn viên sinh năm 1973 cho biết, anh thấy mệt mỏi với yêu đương, con cái, nên vẫn chưa thấy thiết tha với chuyện kết hôn lần nữa. Mặc dù sở hữu ngoại hình chuẩn men, nhưng có thời gian Trung Dũng bị nghi ngờ giới tính khi anh tham gia bộ phim "Lạc giới" vào năm 2014 (ảnh) và có diễn xuất rất ngọt với nam diễn viên Bình An. Chưa hết, anh còn có phát ngôn gây xôn xao. “Rất nhiều đôi đồng tính, do bị xã hội kỳ thị, họ lại càng thấm thía hơn giá trị của mối quan hệ, từ đó bền chặt hơn. Dựa trên điều này, tôi hoàn toàn có thể nói rằng mình có thể yêu một người đàn ông nếu đó là người tốt, chân thành và đam mê trong tình yêu“. Năm 2018 khi vào vai ông chồng hiền lành đến nhu nhược trong phim “Gạo nếp gạo tẻ” Trung Dũng lại một lần nữa gây chú ý với khán giả truyền hình. Vai diễn cũng giúp anh giành giải Mai Vàng ở hạng mục Diễn viên được yêu thích nhất. Trung Dũng cũng bị đồn phim giả tình thật với nữ diễn viên Thúy Ngân, người vào vai cô vợ tai quái trong “Gạo nếp gạo tẻ”. Từ việc anh vỗ mông Thúy Ngân, ngủ cùng phòng, rồi hẹn hò đi ăn tối với nhau, dựa vào đó, nhiều người cho rằng hai diễn viên rõ ràng có tình ý. Tuy nhiên, nam diễn viên 47 tuổi đã phủ nhận chuyện này: “Chắc nhìn tôi và Thúy Ngân cũng có tướng phu thê nên những người xung quanh mới ghép vậy. Thế nhưng, tôi lớn hơn Thúy Ngân 19 tuổi”. Trung Dũng cho biết, trong quá trình đóng phim, anh chăm sóc Thúy Ngân như anh em thân thiết, thậm chí đưa cô về tận chung cư khi hai người đi chơi khuya về. Lý do anh làm những việc này hoàn toàn tự nhiên vì trong quá trình đóng phim, anh thương Thúy Ngân nhất, chứ không phải tạo cảm giác gần gũi để đóng phim. Theo diễn viên Trung Dũng, sau thất bại của cuộc hôn nhân đầu, anh cũng gặp nhiều phụ nữ yêu anh nhưng lại muốn kiểm soát anh và quá ghen nên giờ anh chỉ muốn tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ, tình yêu còn phải xếp sau công việc. Xem video giới thiệu phim "Gạo nếp gạo tẻ 2". Nguồn HTV2/ Vie Channel:

