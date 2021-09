Soi cuộc tình ngắn ngủi của Thủy Tiên và nhạc sĩ Quốc Bảo

Mới đây, Nathan Lee khoe mua độc quyền ca khúc “Giấc mơ tuyết trắng” từ nhạc sĩ Quốc Bảo. Bài hát này từng là bản hit của ca sĩ Thủy Tiên. Thực tế, Thủy Tiên là tình cũ của Quốc Bảo. Ảnh: Mốt và cuộc sống Khoảng thời gian 2004 - 2006, Quốc Bảo giúp đỡ Thủy Tiên phát hành CD. Sau một thời gian ngắn làm việc chung, Thủy Tiên và nhạc sĩ Quốc Bảo nảy sinh tình cảm. Thủy Tiên cho biết, cô bị choáng trước người đàn ông như nhạc sĩ Quốc Bảo. “Có thể do anh ấy lớn tuổi, trải nghiệm nhiều nên rất hiểu tôi. Mà mẫu đàn ông của tôi cũng không phải người đẹp trai. Bởi cái tôi cần là bên trong chứ không phải bên ngoài, còn vật chất có thể mất đi”, Thủy Tiên chia sẻ trên Thể thao văn hóa đàn ông năm 2006. Thủy Tiên thừa nhận, ban đầu, cô không biết là cô yêu thật hay lợi dụng nhạc sĩ Quốc Bảo vì bản thân rất tham vọng. Vì vậy, khi giận nhạc sĩ Quốc Bảo, cô nói có thể tình cảm đó giống như một sự đổi chác. Tuy nhiên, sau đó, Thủy Tiên nhận ra tình cảm dành cho nhạc sĩ Quốc Bảo là tình yêu. “Tôi nghĩ nếu lợi dụng thì phải chấm dứt ngay, không được đi xa hơn. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn đi, vì tôi nhận ra đó là tình yêu chứ không phải sự lợi dụng. Anh Bảo cũng không có gì để mình lợi dụng. Muốn thì tôi vẫn có thể là học trò cưng của anh Bảo như Mai Khôi, hà cớ gì phải dính đến chuyện tình yêu”, Thủy Tiên nói. Tuy nhiên, theo Thủy Tiên, cách yêu của nhạc sĩ Quốc Bảo làm cô ngột ngạt. Cô làm gì cũng phải thông qua người yêu. “Không phải ích kỷ, nhưng anh Bảo sợ tôi bị sa ngã, không đủ bản lĩnh bước qua những cám dỗ. Trong khi tôi thích tự do”, Thủy Tiên bày tỏ. Cuối cùng, sau những lần cãi vã, Thủy Tiên và Quốc Bảo chia tay. Năm 2013, nhạc sĩ Quốc Bảo bất ngờ lên tiếng về phát ngôn “Chắc anh Bảo vẫn ghét tôi” của Thủy Tiên. “Tôi xem lại những tản văn mình đã viết về Tiên, không tìm ra chi tiết nào chứng tỏ tôi ghét Tiên cả. Ghét, không nằm trong hệ cảm xúc của tôi. Người ngoài còn không, huống hồ người đã đi cùng mình một đoạn đường đời. Tôi khẳng định rằng không có bất kỳ lý do gì để ác cảm với cô. Tôi chỉ "xếp lại" một đoạn đời có cô (2004 - 2006) và mở sang chương mới”, anh nói. Ảnh: An ninh thủ đô Năm 2021, nhạc sĩ Quốc Bảo mời Thủy Tiên tham gia liveshow kỷ niệm 30 năm sáng tác, thế nhưng nữ ca sĩ từ chối. “Về lý do thì có lẽ tôi không cần phải nhắc đến làm gì", anh nói. Ảnh: Người lao động Nhạc sĩ Quốc Bảo từng kết hôn với Loan BB sau gần 10 năm hẹn hò. 2 năm sau khi kết hôn, Quốc Bảo có con trai. 2 năm sau nữa, hôn nhân của nam nhạc sĩ gặp trục trặc. Sau đó, Loan BB rời bỏ mái ấm, để chồng cũ nuôi con. Năm 2018, Quốc Bảo giới thiệu đến khán giả bạn gái kém anh đến 26 tuổi tên June Nguyễn. Hiện tại, nam nhạc sĩ khá kín tiếng về đời tư. Ảnh: Vietnamnet Xem video "Thủy Tiên - Công Vinh livestream sao kê từ thiện". Nguồn Thủy Tiên

