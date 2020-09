Soi cuộc sống của “nữ hoàng ảnh lịch” hạnh phúc viên mãn nhất

Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, “nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My được rất nhiều đại gia theo đuổi nhưng lại phải lòng Hà Tôn Đức - một Việt kiều nghèo. Ảnh: Petrotimes Diễm My gặp người chồng hiện tại ở một trung tâm thể hình và say nắng trước hình thể lẫn vẻ điển trai của doanh nhân này nên chủ động tán tỉnh. Ảnh: Dân Việt Sau nhiều lần quan sát, “nữ hoàng ảnh lịch” nhận thấy Hà Tôn Đức sẽ là một người chồng tốt. Anh chỉ có hai bàn tay trắng nhưng lại sống chân thành. “Người khác tán tụng, ca ngợi tôi nhưng anh ấy thì không. Chồng tôi chỉ thể hiện tình cảm của mình bằng hành động", Diễm My chia sẻ. Chồng của Diễm My nhanh chóng trở thành ông chủ giàu có, thành đạt, luôn dành tình yêu cho vợ và thương yêu các con. Trong những sự kiện mà diễn viên Diễm My tham gia, doanh nhân Hà Tôn Đức ủng hộ nhưng không xuất hiện cùng. Năm 2019, kỷ niệm 25 năm ngày cưới, doanh nhân Hà Tôn Đức tặng vợ chiếc nhẫn kim cương 5 tỷ đồng khiến nhiều người xuýt xoa. Kết hôn được 26 năm, vợ chồng Diễm My vẫn dành cho nhau cử chỉ đầy tình tứ. “Nữ hoàng ảnh lịch” cảm thấy mọi thứ đều viên mãn và cố gắng để tận hưởng hạnh phúc mình đang có. Bí quyết giữ lửa hôn nhân với vợ chồng Diễm My là sự tôn trọng và chia sẻ với nhau. Vợ chồng Diễm Mỹ có 2 cô con gái đều đang du học tại Mỹ: Thùy My và Quế My. Thùy My và Quế My không chỉ sở hữu nhiều nét đẹp của mẹ mà còn có thành tích học tập tốt. Ảnh: Vietnamnet Theo Diễm My, Thùy My tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc trong khi đó Quế My đậu cả 4 trường danh giá ở Mỹ. Xem video "Nữ hoàng ảnh lịch Diễm My khoe vẻ quý phái". Nguồn FBNV

