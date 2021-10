Số phận trái ngược hai con nuôi nổi tiếng của Quang Lê

Mới đây, Huyền Trân - con nuôi của Quang Lê bất ngờ bị nữ doanh nhân réo tên trong livestream. Một số người đặt nghi vấn Quang Lê dừng hợp tác với Huyền Trân có thể vì Huyền Trân đến từ Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: Giao thông Phía Quang Lê trả lời Lao động, họ hoàn toàn không biết trước đó Huyền Trân đến từ Tịnh thất Bồng Lai. Theo phía nam ca sĩ, mới đầu gặp Huyền Trân, Quang Lê muốn nhận bé về công ty định hướng và chăm lo chứ không phải nhận làm con nuôi hẳn. Sau khi hai bên dừng hợp tác, ê-kíp của Quang Lê và nam ca sĩ đã không còn liên lạc với Huyền Trân. Ảnh: Dân Việt Hồi năm 2015, Quang Lê thông báo nhận Huyền Trân làm con nuôi. "Tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm lo cho Huyền Trân như với Phương Mỹ Chi. Tôi không dám hứa hẹn một điều gì nhưng sẽ làm hết sức để em có một tương lai tươi sáng, để em có những điều xứng đáng với giọng hát đẹp đẽ của mình", Quang Lê chia sẻ. Ảnh: Dân Việt Năm 2016, Huyền Trân tiết lộ, mối quan hệ giữa cô và Quang Lê gặp trắc trở. “Chú Lê bắt em đội tóc giả, ra ngoài sống tự lập và thậm chí là nuôi tóc thật. Em không đồng ý điều đó nên hai chú cháu có chút mâu thuẫn do cả hai chưa cùng quan điểm với nhau”, Huyền Trân chia sẻ trên Dân Việt. Ảnh: Khám phá Huyền Trân không có hoạt động nghệ thuật nổi bật kể từ khi rời Giọng hát Việt nhí 2014. Sau khi dừng hợp tác với Quang Lê, cô càng ít được chú ý hơn. Năm 2018, Huyền Trân thi Giọng hát Việt nhưng bị rớt ngay từ đầu cuộc thi. Ảnh: Zing Đến từ Tịnh thất Bồng Lai - nơi vướng không ít lùm xùm, Huyền Trân bị nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Trong khi Huyền Trân sớm chấm dứt hợp tác với Quang Lê, Phương Mỹ Chi gắn bó với ê-kíp của cha nuôi trong 6 năm. Sau khi dừng hợp tác, Phương Mỹ Chi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Quang Lê. Ảnh: Lao động Phương Mỹ Chi giữ được độ hot trong suốt những năm qua. Nữ ca sĩ thường xuyên đi hát, lưu diễn, tung sản phẩm âm nhạc. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi Ở tuổi 18, Phương Mỹ Chi không chỉ nổi tiếng mà còn giàu có. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi Gia đình của Phương Mỹ Chi có cuộc sống sung túc nhờ nữ ca sĩ giỏi kiếm tiền. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi Phương Mỹ Chi dự định mua nhà to hơn và xe hơi cho gia đình. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi Con nuôi của Quang Lê bận rộn đi hát nhưng vẫn học giỏi. Năm nay, cô đỗ tốt nghiệp THPT với điểm xét 8,51/10. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi Xem video "Quang Lê song ca cùng Tố My". Nguồn FB Quang Lê

