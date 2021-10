Selena Gomez sồ sề vòng 1, vòng 2 to như mang bầu

Hình ảnh Selena Gomez xuất hiện trên đường phố New York mới đây khiến nhiều người hoảng hốt khi thân hình của cô sồ sề quá mức và đặc biệt vòng 2 như đang mang bầu. (Ảnh: GC Imamges) Vòng 1 của "Công chúa Disney" cũng nặng nề khiến cô già đi so với tuổi 29 của mình. (Ảnh: GC Imamges) Mới đây khi tham gia một sự kiện, dù đã cố gắng mặc trang phục tối màu nhưng vòng 2 của Selena Gomez vẫn lùm lùm như đang mang bầu tháng thứ 5. (Ảnh: GC Images) Vốn có tiền sử bệnh lupus ban đỏ nên việc điều trị bệnh là một trong những nguyên nhân khiến Selena tăng cân không kiểm soát. (Ảnh: GC Images) Khi mặc quần áo ở nhà, trông Selena Gomez càng sồ sề hơn. (Ảnh: BackGrid) Mặc dù vòng eo rất to nhưng nữ ca sĩ vẫn tự tin diện áo crop top để lộ vòng 2. (Ảnh: Backgrid) Dù có đôi chút phiền phức vì thường xuyên bị soi mói cân nặng nhưng bản thân giọng ca sinh năm 1992 không quá quan tâm tới chuyện tăng cân bằng chuyện giữ gìn sức khoẻ. (Ảnh: GC Images) Tăng cân không kiểm soát nên không chỉ thân hình mà khuôn mặt của Selena cũng tròn trịa trông thấy. Vốn sở hữu khuôn mặt và thân hình tròn trịa nên khi mới bước chân vào showbiz, nữ ca sĩ người Mỹ đã rất khắt khe trong chế độ ăn uống để giữ vóc dáng. Nhưng giờ đây, Selena Gomez đã thoải mái ăn uống hơn để đảm bảo sức khoẻ. Xem video "Ngỡ ngàng ngoại hình sao Hollywood thời đi học". Nguồn VTC

Hình ảnh Selena Gomez xuất hiện trên đường phố New York mới đây khiến nhiều người hoảng hốt khi thân hình của cô sồ sề quá mức và đặc biệt vòng 2 như đang mang bầu. (Ảnh: GC Imamges) Vòng 1 của "Công chúa Disney" cũng nặng nề khiến cô già đi so với tuổi 29 của mình. (Ảnh: GC Imamges) Mới đây khi tham gia một sự kiện, dù đã cố gắng mặc trang phục tối màu nhưng vòng 2 của Selena Gomez vẫn lùm lùm như đang mang bầu tháng thứ 5. (Ảnh: GC Images) Vốn có tiền sử bệnh lupus ban đỏ nên việc điều trị bệnh là một trong những nguyên nhân khiến Selena tăng cân không kiểm soát. (Ảnh: GC Images) Khi mặc quần áo ở nhà, trông Selena Gomez càng sồ sề hơn. (Ảnh: BackGrid) Mặc dù vòng eo rất to nhưng nữ ca sĩ vẫn tự tin diện áo crop top để lộ vòng 2. (Ảnh: Backgrid) Dù có đôi chút phiền phức vì thường xuyên bị soi mói cân nặng nhưng bản thân giọng ca sinh năm 1992 không quá quan tâm tới chuyện tăng cân bằng chuyện giữ gìn sức khoẻ. (Ảnh: GC Images) Tăng cân không kiểm soát nên không chỉ thân hình mà khuôn mặt của Selena cũng tròn trịa trông thấy. Vốn sở hữu khuôn mặt và thân hình tròn trịa nên khi mới bước chân vào showbiz, nữ ca sĩ người Mỹ đã rất khắt khe trong chế độ ăn uống để giữ vóc dáng. Nhưng giờ đây, Selena Gomez đã thoải mái ăn uống hơn để đảm bảo sức khoẻ. Xem video "Ngỡ ngàng ngoại hình sao Hollywood thời đi học". Nguồn VTC