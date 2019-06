Selena Gomez, Miley Cyrus và dàn sao Disney thay đổi thế nào

Vai diễn Alex Russo trong Wizards of Waverly Place (2007) đã giúp Selena Gomez nổi tiếng khắp thế giới, trở thành ký ức đáng nhớ của thế hệ khán giả 8X, 9X. Sau hơn 12 năm, cô vẫn được nhớ đến với hình ảnh nữ phù thủy nhỏ xinh đẹp, tài năng. Hiện, Gomez có chỗ đứng vững chắc trong showbiz dù nhiều lần tạm dừng sự nghiệp để trị bệnh. Cô còn gây chú ý khi yêu, tái hợp và chia tay Justin Bieber. Miley Cyrus là ngôi sao Disney "lột xác" ngoạn mục nhất. Từ hình tượng ca sĩ Hannah Montana duyên dáng, ánh mắt xanh hút hồn và mái tóc vàng huyền thoại trong sitcom cùng tên, ngôi sao 26 tuổi trở nên nổi loạn, ăn mặc hở hang và nhiều chiêu trò phản cảm. Dù vậy, tài năng của Miley Cyrus là điều không thể phủ nhận. Cô còn có mối tình nhiều cung bậc cảm xúc với chàng diễn viên điển trai Liam Hemsworth. Họ hiện là đôi vợ chồng đẹp của showbiz. Demi Lovato gây ấn tượng bởi gương mặt đáng yêu, giọng hát lảnh lót. Năm 2008, cô đóng vai Mitchie Torres trong bộ phim Camp Rock và vụt sáng trở thành một trong 3 "công chúa Disney" nổi bật nhất bên cạnh Selena Gomez, Miley Cyrus. Ở lĩnh vực ca hát, Lovato gặt hái rất nhiều thành công. Tuy nhiên ma túy, rượu và ám ảnh cân nặng đã khiến Lovato không ít lần suy sụp. Thậm chí cô từng yêu người đàn ông có tiền sử nghiện ngập hơn cả mình. Mùa hè 2008, bộ 3 anh em Kevin, Joe và Nick Jonas gia nhập Disney với phim Camp Rock. Họ tiếp tục tham gia phần tiếp theo của bộ phim này, cũng như khiến khán giả phải trầm trồ với khả năng ca hát và diễn xuất trong series phim riêng mang tên Jonas. Có thể nói Disney là bàn đạp vững chắc giúp nhóm Jonas Brothers tấn công mạnh mẽ vào thị trường âm nhạc. Nhưng sau nhiều năm, mọi thứ đã thay đổi. Sau khi Jonas Brothers tan rã năm 2013, Kevin Jonas tập trung thời gian chăm sóc gia đình. Anh kết hôn cùng ngôi sao truyền hình Danielle từ năm 2009 và hiện họ có hai thiên thần kháu khỉnh. Đến tháng 2, nhóm khiến người hâm mộ thổn thức khi thông báo tái hợp. Tuy nhiên sản phẩm mới của 3 anh em nhà Jonas không được đánh giá cao. Joe Jonas hát chính trong Jonas Brothers. Anh cũng biết chơi trống lắc, đánh guitar và keyboard. Năm 2015, Joe cùng Jack Lawless, Cole Whittle và JinJoo Lee thành lập ban nhạc pop rock DNCE nhưng không gây được nhiều chú ý. Hiện Joe sống hạnh phúc bên vị hôn thê, nữ diễn viên xinh đẹp Sophie Turner. Tháng 12/2018, em trai út của gia đình Jonas cưới hoa hậu người Ấn Độ Priyanka Chopra, hơn anh 10 tuổi. Thời gian qua báo chí liên tục nhắc đến đám cưới thế kỷ của đôi uyên ương này. Trong 3 thành viên Jonas Brothers, Nick được đánh giá điển trai và nổi tiếng nhất. Nếu là fan Disney chắc chắn không thể bỏ lỡ The Suite Life of Zack & Cody - show truyền hình kể về cuộc sống của cặp song sinh "siêu quậy" Zack và Cody trong khách sạn Tipton. Sau 13 năm, hai diễn viên đóng chính là Dylan và Cole Sprouse, đã trở thành những người đàn ông chững chạc, điển trai và hấp dẫn. Dylan đang hạnh phúc bên thiên thần nội y Barbara Palvin. Cặp sao hẹn hò được gần một năm và đã dọn về sống chung. Ngôi sao người Mỹ nổi tiếng chiều chuộng bạn gái. Họ thường xuyên được bắt gặp thân mật nơi công cộng, sánh bước bên nhau trong các sự kiện. Bên cạnh diễn xuất, Dylan còn khiến fan nữ xuyến xao bởi hình ảnh lãng tử trên các tạp chí thời trang.

Cole không kém cạnh anh trai khi nhiều lần tán tỉnh người đẹp Lili Reinhart - bạn diễn của anh trong phim Riverdale. Họ không thích phơi bày cuộc sống riêng tư trên mạng xã hội nhưng không ngại thể hiện tình cảm nơi công cộng. Cánh paparazzi từng bắt gặp đôi uyên ương hôn nhau khi đi dạo trên phố. Về sự nghiệp điện ảnh, Cole vừa gây ấn tượng khi đóng chính tác phẩm Năm bước để yêu cùng với Haley Lu Richardson.

