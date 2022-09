Sau 7 năm ồn ào với Chí Nhân, MC Minh Hà hiện ra sao?

Cách đây 7 năm khi là một cặp trong phim "Hôn nhân trong ngõ hẹp", MC Minh Hà đã bị đồn phim giả tình thật với nam diễn viên Chí Nhân. (Ảnh: 2sao) Thời điểm đó, người đẹp sinh năm 1987 nhận nhiều lời chỉ trích của cư dân mạng bởi cô bị cho là kẻ thứ ba phá vỡ hôn nhân của Chí Nhân và diễn viên Thu Quỳnh. Minh Hà từng tham gia một số bộ phim truyền hình ăn khách như: "Lập trình cho trái tim", "Xin thề anh nói thật", "Lời thú nhận của Eva", "Hôn nhân trong ngõ hẹp". Sau phim "Lựa chọn cuối cùng", Minh Hà ít đóng phim mà tập trung cho công việc tại đài truyền hình. Ngoài ra, nữ MC xinh đẹp còn kinh doanh quần áo, mỹ phẩm và học thạc sĩ. Minh Hà từng là gương mặt MC quen thuộc trong các chương trình: "Cà phê sáng với VTV3", "Chúng tôi là chiến sĩ"... Sau khi rời VTV, mới đây Minh Hà nhận lời làm MC cho chương trình "So you think you can model". (Ảnh: Vietnamnet) Năm 2021, Minh Hà rời VTV và dành thời gian đi du lịch, nghiên cứu, giảng dạy về khoa học tâm trí, phát triển tiềm năng con người. Minh Hà phủ nhận việc cô ở ẩn những năm qua là vì đã kết hôn. Người đẹp 35 tuổi cho biết cô vẫn đang độc thân. Trên trang cá nhân, Minh Hà thường xuyên cập nhật những hình ảnh đi du lịch, tận hưởng cuộc sống sang chảnh. Nữ diễn viên 35 tuổi được khen là ngày càng xinh đẹp và sexy hơn.Sao Việt chúc mừng sinh nhật BB Trần. Nguồn Youtube/ BB Trần

