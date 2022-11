Sau 2 năm đăng quang, Đỗ Thị Hà có cuộc sống ra sao?

Tháng 11/2020, Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Á hậu 1 và 2 lần lượt thuộc về Phạm Ngọc Phương Anh và Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Ảnh: Fanpage HHVN Thời điểm giành vương miện, Đỗ Thị Hà cao 1m75, có số đo ba vòng 80-60-90 cm, là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Nhờ danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2020, người đẹp gốc Thanh Hóa nổi tiếng chỉ sau một đêm. Ảnh: FBNV Tháng 11/2021, Đỗ Thị Hà có mặt tại Puerto Rico thi Miss World 2021 - Hoa hậu Thế giới 2021. Hành trình thi đấu của cô cùng các thí sinh khác đầy khó khăn do dịch COVID-19. Đến tháng 3/2022, trong chung kết cuộc thi, Đỗ Thị Hà lọt top 13. Ảnh: Công luận Sau Hoa hậu Thế giới 2021, Đỗ Thị Hà tiếp tục thực hiện những hoạt động trong nhiệm kỳ hoa hậu. Hiện tại, cô đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2022. Ảnh: FBNV 2 năm sau đăng quang, trong cuộc phỏng vấn với VTV, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho biết, cô trưởng thành, chín chắn và điềm đạm hơn. Ảnh: FBNV Theo người đẹp, điều khó khăn nhất của bản thân trong 2 năm qua chính là cân bằng giữa việc học và làm tròn trách nhiệm của một hoa hậu trong thời kỳ đương nhiệm. Để đảm bảo được việc học, Đỗ Thị Hà tranh thủ học online cả trên ô tô. Ảnh: FBNV Vài tháng qua, để học, thi bù cho những môn bị hoãn trước đó, Đỗ Thị Hà tạm gác một số hoạt động ở làng giải trí. Vì ít xuất hiện tại ở các sự kiện, người đẹp vướng tin đồn bị công ty quản lý ghẻ lạnh. Trước những đồn đoán, Đỗ Thị Hà lên tiếng. Ảnh: FBNV “Số lượng các môn thi trong một kỳ tăng gấp 2-3 lần so với những sinh viên khác khiến đôi lúc tôi thấy bất lực khi phải cân bằng giữa việc học và đi làm. Tuy nhiên, tôi luôn đặt việc học lên hàng đầu nên hạn chế xuất hiện để hoàn thành các môn học, kỳ thi. Không có chuyện tôi bị công ty quản lý ghẻ lạnh”, người đẹp gốc Thanh Hóa chia sẻ. Ảnh: FBNV Trong 2 năm đương nhiệm, Đỗ Thị Hà vướng một số ồn ào. Năm 2021, cô từ chối nam đồng nghiệp định ôm eo khi chụp ảnh trên thảm đỏ lễ trao giải. Đỗ Thị Hà cũng phản ứng tương tự khi Hứa Vĩ Văn có hành động như muốn ôm eo chụp ảnh tại buổi ra mắt phim điện ảnh. Ảnh: Yan Việc Đỗ Thị Hà 2 lần từ chối nam đồng nghiệp định ôm eo gây ra những ý kiến trái chiều. Giữa ồn ào, cô chia sẻ trên Yan: "Thật ra hành động của Hà không có ý chảnh. Với Hà những người lạ mới gặp chưa thân thiết thì sẽ có phần ngại khi người ta đề nghị ôm eo chụp ảnh Hà sẽ lịch sự từ chối, còn với người quen biết, chơi thân rồi thì Hà sẽ thoải mái trong việc đấy hơn. Hà nghĩ bất kỳ cô gái nào cũng sẽ ái ngại khi người lạ khác giới gần gũi với cự ly gần". Ảnh: Saigon dailyHoa hậu Việt Nam 2020 khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet hồi tháng 1/2022, cô cho biết, cô độc thân nhưng không “cài then, khóa chốt” lòng mình. Đối với cách tiếp cận, Đỗ Thị Hà đề cao sự chân thật. Ảnh: FBNV Xem video "Khoảnh khắc Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam". Nguồn VTV NEWS

