Sau 13 năm đăng quang, Hoa hậu Ngọc Hân cảm ơn “vòng kim cô"

Ngọc Hân là Hoa hậu Việt Nam 2010. Mới đây, đúng tròn 13 năm đăng quang, nàng hậu không khỏi bồi hồi xúc động khi nhớ lại quãng đường mà mình đã trải qua. Hoa hậu Ngọc Hân gọi 13 năm ấy là "chặng đường của sự biết ơn". Mỹ nhân quê gốc Hải Phòng bày tỏ: "Hôm qua là một ngày đặc biệt, cách đây 13 năm cuộc đời Hân ''thay đổi'' chỉ trong một đêm khi đội lên đầu chiếc “vòng kim cô". Với sự hồn nhiên của cô gái 21 tuổi, ngay ngày hôm sau và rất nhiều ngày tháng sau đó, Hân đã đón những "trận bão" ập đến". Nàng hậu viết thêm: "Hân đã đi qua nhiều "trận bão" khác trong suốt 13 năm qua nhưng vẫn may mắn giữ sự được sự hồn nhiên ấy. Có lẽ người đầu tiên Hân thấy biết ơn là bản thân mình vì đã luôn sống là chính mình, nhiệt huyết, đầy chân thành với cuộc đời". "Tiếp đến Hân biết ơn những khó khăn và nghịch cảnh vì nó đã rèn luyện cho Hân nhiều bài học và tạo ra một Ngọc Hân của ngày hôm nay". Hoa hậu Việt Nam 2010 cũng bày tỏ lòng biết ơn trước sự yêu thương vô điều kiện của ba mẹ và những người thân yêu giúp cô vững bước, sự đồng hành của bạn bè thân yêu trên từng chặng đường phát triển của Ngọc Hân. "Đối với Hân, mỗi người đi qua trong cuộc đời đều là người ta cần gặp. Bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều nên xảy ra, không ai vẹn toàn nên hãy nhìn vào những điểm tích cực của nhau để cùng toàn vẹn. Con người với con người có thể trở nên rất ác độc hoặc rất thiện lành, mỗi chúng ta đều có quyền lựa chọn, nếu có thể Hân luôn nghĩ và nói, lan tỏa những điều tích cực và giúp đỡ những người xung quanh, có lẽ đó cũng là lý do Hân thấy mình hay gặp may mắn chăng? Một cuộc đời luôn biết ơn, chân thành và rộng mở là con đường Hân đang đi", người đẹp chia sẻ thêm.Ngọc Hân gửi lời cảm ơn đặc biệt tới chiếc "vòng kim cô" đã giúp cô "thay đổi" chỉ trong một đêm. Sau 13 năm đăng quang, nàng hậu không chỉ ngày càng trẻ đẹp mà còn luôn gây thiện cảm bởi vẻ đẹp tri thức, đời tư sạch scandal. Không chỉ giỏi kinh doanh, nữ Phó tổng giám đốc còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn đáng ngưỡng mộ.Xem video: "Phú Đạt thổi sáo tặng Ngọc Hân". Nguồn VTV

