Sao Việt nào là “người thứ 3” đầy tủi hổ trong năm 2018?

Trong số những sao Việt là người thứ 3, hot vlogger một thời An Nguy có lẽ là người "hứng" nhiều cung bậc cảm xúc nhất. Thừa nhận có tình cảm với Kiều Minh Tuấn từ khi đóng chung trong phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con" hồi tháng 9 vừa qua, An Nguy bị ném đá dữ dội vì là người thứ ba xen vào cuộc sống của Cát Phượng và "chồng trẻ kém 18 tuổi". Ảnh: FBNV. Không những bị ném đá, hot vlogger một thời và Kiều Minh Tuấn còn bị NSX "Chú ơi đừng lấy mẹ con" kiện vì để chuyện tình cảm đời tư ảnh hưởng đến phim. Ảnh cắt clip. Sự việc những tưởng chỉ còn kiện tụng thì bất ngờ "ván bài lật ngược", An Nguy viết status thừa nhận tình yêu với Kiều Minh Tuấn là sai nhưng Cát Phượng cũng có dàn xếp. Sự việc khiến An Nguy từ một kẻ đáng thương lại nhận được lại đôi chút sự cảm thông, còn Cát Phượng rơi vào tình cảnh ngược lại. Nữ diễn viên hài bị mất một lượng fan không nhỏ sau nghi vấn đứng sau "đạo diễn" scandal của "chồng trẻ". Nam Em cũng là một trong số ít những sao Việt dám công khai mình là người thứ 3 xen vào mối tình lâu năm của Trường Giang và Nhã Phương. Cũng như An Nguy, Nam Em bị cho là đáng trách nhiều hơn đáng thương. Đáng thương vì quá yêu mà không kìm chế được cảm xúc, đáng trách vì quá bản năng và cố chấp khi nhắc đi nhắc lại ồn ào tình cảm như một "chiêu trò" PR. Người chị thân thiết của Nam Em trong showbiz là Quế Vân cũng liên tiếp vướng scandal tình tay ba. Nhắc lại mối quan hệ với Trường Giang trước đây, người đẹp gay gắt tố nam danh hài lăng nhăng, bắt cá hai tay. Quế Vân còn khiến dư luận ngao ngán hơn nữa khi tạo "drama tình cảm" với diễn viên Việt Anh để PR cho dự án mới của hai người. Năm 2018, Bảo Anh cũng trải qua nhiều biến cố tình cảm. Sau thời gian chia tay Hồ Quang Hiếu, cô lại vướng nghi vấn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Dựa vào chi tiết Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh từng là chị em khá thân thiết nhưng 2 năm trở lại đây họ không xuất hiện cùng nhau các sự kiện giải trí, nhiều tin đồn cho rằng Bảo Anh chính là kẻ thứ 3 chen ngang cuộc tình Quỳnh Anh và Quang Huy, khiến cặp đôi xảy ra mâu thuẫn dẫn tới ly hôn. Trước tin đồn thất thiệt này, Bảo Anh đã nhờ tới luật sư để bảo vệ hình ảnh cũng như danh tiếng của bản thân. Thậm chí mới đây, tình cũ Hồ Quang Hiếu còn đáp trả tin đồn bị đánh ghen bằng việc công khai ảnh chụp tin nhắn giữa cô và Quỳnh Anh. Theo đó, Quỳnh Anh cũng tỏ ra bất ngờ trước thông tin lan truyền đó. Đầu năm 2018, Kỳ Duyên bị tố là người thứ 3. Trước đó, cựu Á hậu Thư Dung bất ngờ úp mở cô bị một Hoa hậu Việt Nam coi thường, không chịu chụp ảnh chung bộ hình quảng cáo thương hiệu cho một vị bác sĩ thẩm mỹ. Thư Dung còn chia sẻ nàng Hoa hậu Việt Nam này còn chen vào mối quan hệ giữa cô và vị bác sĩ thẩm mỹ. Dù Thư Dung không nêu tên Hoa hậu Việt Nam nhưng nhiều cư dân mạng đã đặt nghi vấn đó là Hoa hậu Kỳ Duyên. Bởi thời điểm đó, Kỳ Duyên bị bắt gặp đi quán bar cùng bác sĩ Chiêm Quốc Thái, ôm eo tình cảm và xuất hiện trong loạt ảnh quảng cáo cho bệnh viện thẩm mỹ của vị bác sĩ này. Không thẳng thắn phủ nhận tin đồn như Bảo Anh, nhưng Kỳ Duyên cũng có cách đáp trả bằng dòng trạng thái thâm thuý, khi ám chỉ đối tượng vì túng thiếu mà ghen ăn tức ở, hận thù. Ảnh chụp màn hình.

