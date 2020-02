Sao Việt lao đao giữa dịch Corona: Bị hủy show, nhiều chương trình lùi vô thời hạn

Bệnh dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona đang ảnh hưởng đến showbiz Việt. Ở lĩnh vực ca nhạc, ca sĩ Erik hủy 14 show diễn lớn nhỏ để phòng tránh dịch, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Đan Trường và Châu Khải Phong cũng hủy show. Theo Đan Trường, 9 show diễn của anh bị dừng do dịch corona nên nhiều khả năng, anh sẽ nghỉ xả ngơi đến hết tháng 2. Trong khi đó, Châu Khải Phong bị hủy đến 20 show. Đức Phúc cho biết, nếu dịch bệnh viêm phổi cấp diễn biến phức tạp hơn trong những ngày tới, anh sẽ tạm dừng mọi hoạt động. Ngoài ra, quản lý của Đức Phúc chia sẻ, thời gian này ê -kíp tạm thời không nhận thêm lịch diễn. Nhiều chương trình biểu diễn lớn cũng bị hoãn lại do đại dịch Corona. Theo Lao động, đêm nhạc “Chuyện tình" có sự tham gia của danh ca Khánh Ly, Hồng Nhung, Quang Dũng dự kiến diễn ra 7-8/3 dời lịch sang tháng 10 và sẽ hoàn 100% tiền vé cho khán giả. Ảnh: Pháp luật TP HCM Liveshow của ca sĩ Bằng Kiều với khách mời là Mỹ Linh, Tấn Minh, Uyên Linh mang tên "Cảm ơn tình yêu" dự kiến diễn ra vào Lễ tình nhân - Valentine 14/2 tại Nhà hát lớn Hà Nội hoãn vô thời hạn. Ảnh: Pháp luật TP HCM Theo Pháp luật TP HCM, Giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần 15/2020 dự kiến tổ chức lễ công bố giải thưởng ở Hà Nội và TP.HCM vào ngày 5/2 nhưng vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona nên bị hoãn. Ảnh: Thể thao văn hóa Ở lĩnh vực sân khấu, phim ảnh, nghệ sĩ Hồng Vân đóng cửa hai sân khấu. “10 ngày là con số dự kiến cho đến ngày lễ Tình nhân (14/2) mở lại nhưng tôi sẽ tùy tình hình dịch bệnh mà tính tiếp”, Hồng Vân chia sẻ trên Vietnamnet. Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cũng đã đóng cửa sân khấu kịch ở quận 6, TP HCM trong thời gian dự kiến 2 tuần. “Tôi muốn đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Sân khấu có thể thất thu nhưng đây là quyết định phù hợp", Trịnh Kim Chi cho hay. Theo Vietnamnet, đạo diễn Ngọc Hùng tạm đóng cửa sân khấu Thế giới Trẻ trong thời gian dự kiến 2 tuần. Nam đạo diễn mong dịch bệnh sẽ sớm được ngăn chặn để các sân khấu được hoạt động trở lại. Ảnh: Người lao động Vì virus Corona, phim "Bí mật của gió" lùi thời điểm công chiếu. Lịch phát hành chính thức sẽ được nhà sản xuất thông báo sau. Đạo diễn Quang Bình và các diễn viên Khả Ngân, Quốc Anh, Hoàng Yến Chibi đều cảm thấy tiếc nuối vì phim bị hoãn chiếu. Ảnh: Vietnamnet Theo Zing, sản phẩm nghệ thuật của MC Trấn Thành bị gián đoạn do dịch virus Corona nên ê-kíp biên tập phim không làm việc. Về phần mình, Trấn Thành tin rằng hiện giờ không có gì quan trọng hơn là phòng bệnh. Virus Corona còn ảnh hưởng đến các cuộc thi nhan sắc. Mới đây, theo Lao Động, ban tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Quốc tế 2020 thông báo dời lịch tổ chức từ tháng 4 tại Huế sang tháng 10. Ảnh: Thế giới tiếp thị Mời quý độc giả xem video "Dịch viêm phổi cấp lan rộng". Nguồn VTV

