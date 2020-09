Sao Việt kinh doanh mùa dịch: Người tìm cơ hội, kẻ lao đao

Danh hài Duy Phương kinh doanh quán ăn nhiều năm qua nhưng đều thua lỗ. Mới đây, ông cho biết, quán ăn phải đóng cửa vì quá ế ẩm do mùa dịch. Sau khi tính toán, danh hài lỗ 1,6 tỷ đồng, gồm chi phí mặt bằng, tiền lương nhân viên, điện nước... Ảnh: 24h Với khoản nợ 600 triệu đồng, lãi suất mỗi tháng 10-30%, trước tình hình đóng cửa quán hiện nay, Duy Phương thật sự rơi vào bế tắc vì không đủ khả năng thanh toán. Do thiếu hụt kinh tế, gia đình nam nghệ sĩ phải chi tiêu tằn tiện. Ảnh: 24h Không chỉ danh hài Duy Phương, nhiều sao Việt kinh doanh cũng gặp khó khăn. Nghệ sĩ Hoàng Lan rơi vào trạng thái bi quan do kinh doanh quán ăn. Nữ diễn viên cho biết, thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, quán ăn bình dân bà mở ở chung cư kinh doanh ngày càng ế ẩm. Ảnh: Yan "Bây giờ, việc kinh doanh quán ăn gặp nhiều khó khăn. Mọi người ăn ở nhà nhiều thay vì ra ngoài. Có thời gian quán đóng cửa vì giãn cách xã hội. Đến thời điểm này, tôi không còn khả năng để chi trả tiền nhà, điện nước", nghệ sĩ Hoàng Lan cho biết. Ảnh: Zing Cao Thái Hà vừa khai trương quán ăn thì dịch COVID-19 bắt đầu có diễn biến phức tạp. Công việc kinh doanh của nữ diễn viên không thuận lợi, doanh thu nhà hàng sụt giảm. Khi quán ăn đóng cửa, Cao Thái Hà mở thêm xe tào phớ lề đường. Nhận thấy công việc kinh doanh quán ăn không thuận lợi trong mùa dịch, nhiều sao Việt đẩy mạnh kinh doanh online. Vợ chồng Lê Khánh đều đặn livestream bán hàng online trong khi trước kia phát triển quán ốc. Nghệ sĩ Kim Tử Long cũng đích thân livestream, rao bán đồ ăn mùa dịch. Với “ông hoàng cải lương”, việc bán hàng online cũng là một cách để anh có thể kết nối với khán giả. Trước đó, vào khoảng tháng 4, 2 nhà hàng của Kim Tử Long phải đóng cửa. Thu Thủy bắt đầu kinh doanh mỹ phẩm được 1 năm. Vào mùa dịch, nữ ca sĩ chuyển hướng bán trực tuyến để dễ dàng tiếp cận hơn với khách hàng. Hiện tại, công việc kinh doanh của Thu Thủy khá thuận lợi.Đàm Vĩnh Hưng kinh doanh nhiều năm nay từ bán hải sản đến thời trang. Hiện tại, “ông hoàng nhạc Việt” “bước chân” vào lĩnh vực bán bánh trung thu. Theo Mr Đàm, anh tự sản xuất những chiếc bánh này. Dương Triệu Vũ cũng đẩy mạnh công việc kinh doanh. Ngoài một thương hiệu bánh, anh vừa cho ra mắt trung tâm kiểm định và sửa chữa đồng hồ và chuỗi kinh doanh mua bán hàng hiệu cũ. Chưa rõ, Dương Triệu Vũ liệu có thành công trong các lĩnh vực mới hay không. Xem video "Sự thật về đồ tiền tỷ của sao Việt". Nguồn VTC1

