Sao Việt đóng phim Hollywood: Mấy ai thành công như Ngô Thanh Vân!

Bộ phim “The old guard” có Charlize Theron đóng chính, Ngô Thanh Vân đảm nhận vai phụ vừa ra mắt. Trong phim, Ngô Thanh Vân vào vai Quỳnh - nữ chiến binh bất tử đầu tiên sát cánh chiến đấu cùng Andy (Charlize Theron) trong quá khứ. Ảnh: Netfilx Vai Quỳnh của Ngô Thanh Vân có ít đất diễn nhưng cũng đủ để lại ấn tượng cho khán giả. Charlize Theron - nữ chính của phim từng khen ngợi nữ diễn viên Việt Nam là một bạn diễn tuyệt vời. Ảnh: Instagram Nhân vật Quỳnh của Ngô Thanh Vân thực chất là cô gái Nhật Bản có tên Noriko. Thế nhưng khi nhận vai, Ngô Thanh Vân nói cô là người Việt Nam nên đề nghị đổi tên nhân vật và ê-kíp chấp thuận. Ảnh: Người lao động Nhiều khả năng Ngô Thanh Vân sẽ đóng phần 2 của “The old guard”. Đạo diễn Gina Prince-Bythewood cho hay, nhân vật Quỳnh tái xuất và trở thành tác nhân làm nảy sinh nhiều vấn đề. Trước “The old guard”, Ngô Thanh Vân đóng phim “Da 5 Bloods” lên sóng tháng 6/2020. Vai diễn của cô là Hanoi Hannah – một nữ phát thanh viên người Việt Nam hoạt động trong thời chiến. Diễn xuất của Ngô Thanh Vân được thể hiện chủ yếu qua gương mặt, giọng nói. Ảnh: Thế giới điện ảnh Năm 2017, Ngô Thanh Vân góp mặt trong bom tấn "Star wars: The last Jedi" (Chiến tranh các vì sao: Jedi cuối cùng). Tuy xuất hiện chỉ một phút, nhưng vai của cô có thân phận. Đó là Paige Tico - chị gái của Rose Tico (nhân vật nữ quan trọng). Ảnh: Thể thao văn hóa Ngô Thanh Vân diễn xuất khá tốt. Chính vì vậy, nhà sản xuất và đạo diễn ưu ái để Ngô Thanh Vân gỡ mũ trùm trước khi chết để khán giả có thể kịp nhận ra cô là ai. Ảnh: Vietnamnet Một bộ phim Hollywood khác có sự tham gia của Ngô Thanh Vân là “Bright” năm 2017. Trong bộ phim này, đả nữ đóng vai một sát thủ. Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho vai diễn của mình, Ngô Thanh Vân học bắn súng, tập võ và tập thể lực ở phòng gym. Ảnh: Thể thao văn hóa Trước “Bright”, Ngô Thanh Vân gây chú ý khi góp mặt trong phim “Ngọa hổ tàng long 2” công chiếu vào tháng 3/2016. Đây là dự án quy tụ dàn sao của Hoa ngữ và Hollywood: Chân Tử Đan, Dương Tử Quỳnh, Jason Scott Lee….Ảnh: Dân ViệtVai diễn của Ngô Thanh Vân trong “Ngọa hổ tàng long 2” là siêu ác nữ Mantis. Thời lượng nữ diễn viên được xuất hiện trong phim cũng nhiều hơn so với 2 phút mà cô từng dự đoán trước đó. Ảnh: Zing Tham gia “Ngọa hổ tàng long 2”, Ngô Thanh Vân được thể hiện khả năng diễn xuất và khả năng võ thuật. Theo lời nữ diễn viên, ban đầu cô được casting cho một nhân vật khác nhưng sau đóng nhân vật phản diện Mantis. Ảnh: Dân Việt Ngô Thanh Vân còn từng tham gia bộ phim "Rouge" năm 2004. Trong dự án này, cô đóng vai Thúy. "Rouge" có nội dung về một nhóm nhạc nữ chuyên trị dòng nhạc rock bí mật làm điệp viên. Ảnh: Zing Mời quý độc giả xem video "Ngô Thanh Vân học bắn súng để đóng phim". Nguồn Fanpage Ngô Thanh Vân

