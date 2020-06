Sao Việt dành cả thanh xuân để yêu: Người viên mãn, kẻ bẽ bàng

Hoài Lâm là một trong những sao Việt dành cả thanh xuân để yêu. Trước khi công khai bạn gái Bảo Ngọc vào năm 2016, Hoài Lâm và hot girl này đã có thời gian yêu nhau 5 năm. Nghĩa là khi yêu nhau, Hoài Lâm mới 16 còn Bảo Ngọc chỉ 15 tuổi. Tình yêu “con nít” của Hoài Lâm và Bảo Ngọc đã vướng phải nhiều cản trở từ phía gia đình, nhưng mặc, cả hai vẫn yêu nhau nồng nàn, tha thiết. Đúng lúc sự nghiệp đang nở rộ thì Hoài Lâm quyết định công khai bạn gái và hai người liên tục khoe ảnh tình tứ trên trang cá nhân. Bảo Ngọc là người luôn đứng sau hỗ trợ sự nghiệp cho nam ca sĩ. Về phía Hoài Lâm, anh khẳng định bản thân không hề bồng bột trong tình yêu. Thời điểm đó, Hoài Lâm nhận rất nhiều chỉ trích từ khán giả rằng anh mải mê yêu đương mà quên cả ca hát. Bất chấp những phản ứng tiêu cực đó, Hoài Lâm và Bảo Ngọc vẫn luôn thể hiện những gì ngọt ngào nhất. Đầu năm 2017, Hoài Lâm đã cầu hôn và đến nhà xin cưới Bảo Ngọc nhưng gia đình nghệ sĩ Gia Bảo, anh trai của Bảo Ngọc, không đồng ý vì cả hai còn quá trẻ. Cuối năm 2017, Bảo Ngọc viết một bức tâm thư dài kỷ niệm 6 năm yêu nhau và chia sẻ cô và Hoài Lâm từng chia tay rồi quay lại. Năm 2018, Hoài Lâm thông báo kết hôn với Bảo Ngọc đồng thời nam ca sĩ cũng cho biết vợ chồng anh đã có hai con gái. Trải qua mọi rào cản, có với nhau 2 con chung, nhưng rồi cuối cùng mối tình của Hoài Lâm và Bảo Ngọc cũng kết thúc không. Ngày 25/6/2020, cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc công khai ly hôn với chồng trên trang cá nhân. Dành cả thanh xuân và bỏ bẵng sự nghiệp để yêu đương, kết hôn, sinh con, cuối cùng Hoài Lâm lại tay trắng sau khi chia tay: không vợ con, sự nghiệp xuống dốc. Cũng dành cả thanh xuân để yêu nhau, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy kết hôn vào năm 2012 sau 10 năm yêu đương. Nhưng gia đình hạnh phúc của họ cũng tan vỡ vào năm 2018 khiến nhiều fan tiếc nuối bởi trước đó Quỳnh Anh và Quang Huy luôn xuất hiện với hình ảnh vô cùng hạnh phúc. Thời điểm nữ ca sĩ tuyên bố ly hôn, nhiều tin đồn cho rằng Quang Huy lăng nhăng. Giọng ca “Tất cả sẽ thay em” cho biết, Quang Huy tỏ thái độ khó chịu khi vợ đóng MV, làm việc chung với bạn diễn nam khác. Nữ ca sĩ đã giải thích nhưng chồng vẫn không hiểu. Nữ ca sĩ Thu Thủy - Lucas gặp và yêu nhau từ năm Thu Thủy mới 18 tuổi. Sau 13 năm hẹn hò bí mật, Thu Thủy mới công khai bạn trai và kết hôn vào tháng 10/2014. Nhưng cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài được 3 năm thì tan vỡ vì theo Thu Thủy, dần dần Lucas trở nên lạnh nhạt, ghen tuông vô cớ và cả hai không có tiếng nói chung. 17 năm thanh xuân dành hết cho người chồng đầu, Thu Thủy cho biết khi chia tay cô thấy tủi thân và áp lực khi một mình nuôi con mà không còn bạn đời bên cạnh. Hiện tại, nữ ca sĩ đã tìm được cho mình bến đỗ mới, người chồng kém cô 10 tuổi, Kin Nguyễn. Mối tình sâu đậm của Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy từng khiến nhiều người xuýt xoa. Hai người yêu nhau từ năm 2010 từng trải qua cú sốc khi Ngô Kiến Huy thừa nhận có con với em ca sĩ Thanh Thảo vào năm 2011, nhưng cả hai vẫn gắn bó bên nhau. Thế nhưng mối tình 8 năm của Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy lại kết thúc vào năm 2018 khiến fan bất ngờ và không hề rõ lý do. Ai cũng xót xa cho Khổng Tú Quỳnh khi cả quãng đời thanh xuân đẹp nhất cô đã dành để yêu Ngố Kiến Huy nhưng rồi lại không có cái kết có hậu. Hari Won cũng từng có mối tình dài 9 năm với rapper Tiến Đạt. Tiến Đạt đã giúp cô gái lai Hàn – Việt được nhiều người biết tới hơn trong showbiz. Cả hai gây chú ý khi cùng nhau tham gia chương trình “Cuộc đua kỳ thú” năm 2016. Chia tay Tiến Đạt vào năm 2016, Hari Won bị nhiều lời chỉ trích, nhất là ngay sau đó không bao lâu cô yêu Trấn Thành. Tuy nhiên trong cuốn tự truyện của mình, Hari Won nói: "Anh phải xin lỗi em cả đời vì bản thân anh hiểu rõ nhất, em đã phải chịu đựng những gì”. Theo chia sẻ trong tự truyện của Hari Won, Tiết Đạt là một người vô tâm và cô đã không thể chịu đựng được nữa. "Tiến Đạt phải xin lỗi tôi cả đời vì không giữ đúng lời hứa", Hari Won nói. May mắn cho Hari khi cô tìm được người phù hợp và hiện đang tận hưởng cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên chồng, nam diễn viên hài kiêm MC Trấn Thành. Khác với những sao nữ nói trên, Đông Nhi lại là một trong những ngôi sao may mắn nhất trong tình trường. Đông Nhi và Ông Cao Thắng quen rồi yêu nhau khi chập chững bước vào showbiz. Mối tình 10 năm của họ đã có cái kết không thể đẹp hơn: một đám cưới vô cùng hoành tráng tổ chức vào năm 2019. Kể từ khi yêu và cưới Ông Cao Thắng, Đông Nhi luôn gặp may mắn và hạnh phúc từ sự nghiệp tới cuộc sống riêng. Ông Cao Thắng hậu thuẫn Đông Nhi hết mình khi anh chấp nhận từ bỏ nghiệp hát, mở công ty giải trí và trở thành quản lý riêng của Đông Nhi. Từ lúc yêu tới khi thành vợ chồng, Đông Nhi được Ông Cao Thắng và gia đình chồng yêu thương hết mực. Hiện tại cặp đôi sắp đón con đầu lòng. Có thể nói, hiếm ai trong showbiz được may mắn và viên mãn như Đông Nhi. Xem video "Hoài Lâm hát Buồn làm chi em ơi". Nguồn Youtube/ Nguyễn Minh Cường:

Hoài Lâm là một trong những sao Việt dành cả thanh xuân để yêu. Trước khi công khai bạn gái Bảo Ngọc vào năm 2016, Hoài Lâm và hot girl này đã có thời gian yêu nhau 5 năm. Nghĩa là khi yêu nhau, Hoài Lâm mới 16 còn Bảo Ngọc chỉ 15 tuổi. Tình yêu “con nít” của Hoài Lâm và Bảo Ngọc đã vướng phải nhiều cản trở từ phía gia đình, nhưng mặc, cả hai vẫn yêu nhau nồng nàn, tha thiết. Đúng lúc sự nghiệp đang nở rộ thì Hoài Lâm quyết định công khai bạn gái và hai người liên tục khoe ảnh tình tứ trên trang cá nhân. Bảo Ngọc là người luôn đứng sau hỗ trợ sự nghiệp cho nam ca sĩ. Về phía Hoài Lâm, anh khẳng định bản thân không hề bồng bột trong tình yêu. Thời điểm đó, Hoài Lâm nhận rất nhiều chỉ trích từ khán giả rằng anh mải mê yêu đương mà quên cả ca hát. Bất chấp những phản ứng tiêu cực đó, Hoài Lâm và Bảo Ngọc vẫn luôn thể hiện những gì ngọt ngào nhất. Đầu năm 2017, Hoài Lâm đã cầu hôn và đến nhà xin cưới Bảo Ngọc nhưng gia đình nghệ sĩ Gia Bảo, anh trai của Bảo Ngọc, không đồng ý vì cả hai còn quá trẻ. Cuối năm 2017, Bảo Ngọc viết một bức tâm thư dài kỷ niệm 6 năm yêu nhau và chia sẻ cô và Hoài Lâm từng chia tay rồi quay lại. Năm 2018, Hoài Lâm thông báo kết hôn với Bảo Ngọc đồng thời nam ca sĩ cũng cho biết vợ chồng anh đã có hai con gái. Trải qua mọi rào cản, có với nhau 2 con chung, nhưng rồi cuối cùng mối tình của Hoài Lâm và Bảo Ngọc cũng kết thúc không. Ngày 25/6/2020, cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc công khai ly hôn với chồng trên trang cá nhân. Dành cả thanh xuân và bỏ bẵng sự nghiệp để yêu đương, kết hôn, sinh con, cuối cùng Hoài Lâm lại tay trắng sau khi chia tay: không vợ con, sự nghiệp xuống dốc. Cũng dành cả thanh xuân để yêu nhau, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy kết hôn vào năm 2012 sau 10 năm yêu đương. Nhưng gia đình hạnh phúc của họ cũng tan vỡ vào năm 2018 khiến nhiều fan tiếc nuối bởi trước đó Quỳnh Anh và Quang Huy luôn xuất hiện với hình ảnh vô cùng hạnh phúc. Thời điểm nữ ca sĩ tuyên bố ly hôn, nhiều tin đồn cho rằng Quang Huy lăng nhăng. Giọng ca “Tất cả sẽ thay em” cho biết, Quang Huy tỏ thái độ khó chịu khi vợ đóng MV, làm việc chung với bạn diễn nam khác. Nữ ca sĩ đã giải thích nhưng chồng vẫn không hiểu. Nữ ca sĩ Thu Thủy - Lucas gặp và yêu nhau từ năm Thu Thủy mới 18 tuổi. Sau 13 năm hẹn hò bí mật, Thu Thủy mới công khai bạn trai và kết hôn vào tháng 10/2014. Nhưng cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài được 3 năm thì tan vỡ vì theo Thu Thủy, dần dần Lucas trở nên lạnh nhạt, ghen tuông vô cớ và cả hai không có tiếng nói chung. 17 năm thanh xuân dành hết cho người chồng đầu, Thu Thủy cho biết khi chia tay cô thấy tủi thân và áp lực khi một mình nuôi con mà không còn bạn đời bên cạnh. Hiện tại, nữ ca sĩ đã tìm được cho mình bến đỗ mới, người chồng kém cô 10 tuổi, Kin Nguyễn. Mối tình sâu đậm của Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy từng khiến nhiều người xuýt xoa. Hai người yêu nhau từ năm 2010 từng trải qua cú sốc khi Ngô Kiến Huy thừa nhận có con với em ca sĩ Thanh Thảo vào năm 2011, nhưng cả hai vẫn gắn bó bên nhau. Thế nhưng mối tình 8 năm của Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy lại kết thúc vào năm 2018 khiến fan bất ngờ và không hề rõ lý do. Ai cũng xót xa cho Khổng Tú Quỳnh khi cả quãng đời thanh xuân đẹp nhất cô đã dành để yêu Ngố Kiến Huy nhưng rồi lại không có cái kết có hậu. Hari Won cũng từng có mối tình dài 9 năm với rapper Tiến Đạt. Tiến Đạt đã giúp cô gái lai Hàn – Việt được nhiều người biết tới hơn trong showbiz. Cả hai gây chú ý khi cùng nhau tham gia chương trình “Cuộc đua kỳ thú” năm 2016. Chia tay Tiến Đạt vào năm 2016, Hari Won bị nhiều lời chỉ trích, nhất là ngay sau đó không bao lâu cô yêu Trấn Thành. Tuy nhiên trong cuốn tự truyện của mình, Hari Won nói: "Anh phải xin lỗi em cả đời vì bản thân anh hiểu rõ nhất, em đã phải chịu đựng những gì”. Theo chia sẻ trong tự truyện của Hari Won, Tiết Đạt là một người vô tâm và cô đã không thể chịu đựng được nữa. "Tiến Đạt phải xin lỗi tôi cả đời vì không giữ đúng lời hứa", Hari Won nói. May mắn cho Hari khi cô tìm được người phù hợp và hiện đang tận hưởng cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên chồng, nam diễn viên hài kiêm MC Trấn Thành. Khác với những sao nữ nói trên, Đông Nhi lại là một trong những ngôi sao may mắn nhất trong tình trường. Đông Nhi và Ông Cao Thắng quen rồi yêu nhau khi chập chững bước vào showbiz. Mối tình 10 năm của họ đã có cái kết không thể đẹp hơn: một đám cưới vô cùng hoành tráng tổ chức vào năm 2019. Kể từ khi yêu và cưới Ông Cao Thắng, Đông Nhi luôn gặp may mắn và hạnh phúc từ sự nghiệp tới cuộc sống riêng. Ông Cao Thắng hậu thuẫn Đông Nhi hết mình khi anh chấp nhận từ bỏ nghiệp hát, mở công ty giải trí và trở thành quản lý riêng của Đông Nhi. Từ lúc yêu tới khi thành vợ chồng, Đông Nhi được Ông Cao Thắng và gia đình chồng yêu thương hết mực. Hiện tại cặp đôi sắp đón con đầu lòng. Có thể nói, hiếm ai trong showbiz được may mắn và viên mãn như Đông Nhi. Xem video "Hoài Lâm hát Buồn làm chi em ơi". Nguồn Youtube/ Nguyễn Minh Cường: