Sao Việt chung tay chống COVID-19, loạt chương trình hoãn hủy phút chót

Cận Tết Nguyên Đán 2021, sao Việt bận rộn chạy show. Tuy nhiên, để đảm bảo sự an toàn cho bản thân và khán giả trong bối cảnh dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp hiện nay, hàng loạt sao Việt hủy chương trình. Văn Mai Hương không tổ chức buổi họp báo ra mắt album vào ngày 31/1 tại Hà Nội. Theo Vietnamnet, trước khi hủy show, ê-kíp của nữ ca sĩ chuẩn bị sân khấu đặc biệt để trình diễn những ca khúc mới nhất nằm trong album thứ ba trong sự nghiệp. Tuấn Hưng xác nhận việc anh không tham gia đêm diễn ngày 29/1, 5/2 để chung tay chống dịch. “Hưng cũng vì sự an toàn của tất cả mọi người xin được dời show diễn lại sang thời điểm khác”, nam ca sĩ cho hay. Ca sĩ Trọng Hiếu cũng hủy chương trình để chung tay chống dịch COVID-19. Mỹ Tâm thông báo dời lịch bán vé live show Tri âm. Trấn Thành hủy họp báo ra mắt bộ phim điện ảnh chiếu Tết tại Hà Nội và TP.HCM. "Với sự diễn biến phức tạp trở lại của dịch bệnh, chúng tôi quyết định hủy sự kiện vì chúng tôi ưu tiên đặt sức khỏe cộng đồng lên hàng đầu", Trấn Thành chia sẻ. Tương tự, ê-kíp phim Tết” “Gái già lắm chiêu V” không tổ chức sự kiện ra mắt tại Hà Nội. Thay vì đó, ê-kíp livestream sự kiện trên fanpage chính thức của phim lúc 20h, ngày 29/1. Nhiều chương trình nghệ thuật cũng bị hủy. Đêm nhạc “Khoảnh khắc” - với sự góp mặt của Trọng Tấn, Trần Thu Hà, Bùi Lan Hương chờ thời điểm thích hợp để tổ chức dù chuẩn bị một tháng qua. Ảnh: Zing Trọng Tấn chia sẻ trên Zing: "Ngoài show Khoảnh khắc, tôi còn nhận được thông báo hủy diễn của nhiều chương trình cận Tết khác. Với tình hình hiện nay, tôi nghĩ hầu hết show có khán giả đều không thể diễn ra. Các nghệ sĩ chắc chắn sẽ buồn chứ, nhưng lúc này công tác phòng chống dịch là quan trọng nhất. Chúng ta cùng chờ đợi và hy vọng". Theo VOV, chương trình Rap Việt All-Star có sự đầu tư khủng, quy mô hoành tráng. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ban tổ chức đã quyết định tạm hoãn. Ngọc Lan dự tính tổ thức tiệc để mời ê-kíp phim “Luật trời” ăn mừng đã có 4 giải thưởng cho phim và cho cá nhân trong năm. Thế nhưng khi dịch COVID-19 tái bùng phát, nữ diễn viên thông báo hoãn buổi tiệc vì an toàn của bản thân và cộng đồng. Xem video "Sao Việt hoãn cưới chung tay chống dịch COVID-19". Nguồn Yan

