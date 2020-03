Cuộc sống loạt sao Việt ở hải ngoại ra sao giữa đại dịch Covid-19?

Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên đang định cư ở Rome, thủ đô của Italy. Chia sẻ trên Vietnamnet, người đẹp cho biết gia đình cô không ai ra ngoài, chỉ ở trong nhà giữa dịch Covid-19. Ảnh: Vietnamnet Chồng Ngô Mỹ Uyên đi làm và mua thức ăn còn người đẹp ở nhà lo hết việc nhà vì mùa dịch, người giúp việc không thể đến. Tuy nhiên, Mỹ Uyên không ngại công việc nội trợ. Ảnh: Vietnamnet Ngô Mỹ Uyên cho biết thêm, cô đã hoãn toàn bộ show cá nhân và các show cô tham gia ở Mỹ, bao giờ hết dịch mới đi làm trở lại. Ảnh: Vietnamnet Minh Tuyết phải huỷ bỏ show khi dịch bùng phát. Do không thể di chuyển nhiều nên nữ ca sĩ cho biết ở nhà trồng rau ăn qua ngày. Nghệ sĩ hài Hồng Đào tự cách ly tại nhà ở Mỹ sau chuyến lưu diễn để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. "Nữ hoàng ảnh lịch" một thời Y Phụng dự trữ lương thực, đồ dùng cá nhân đề phòng trường hợp gia đình phải cách ly dài ngày. Hiện tại Y Phụng phải hạn chế đi ăn ngoài và học nấu một vài món ăn. Công việc kinh doanh của Ngọc Quyên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Hiện tại, cô dành thời gian chăm sóc con trai và bản thân. Hoàng Anh định cư cùng vợ con ở Mỹ. Khi dịch bệnh bùng phát, Hoàng Anh gặp khó khăn trong công việc kinh doanh online nhưng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh tạm đóng cửa nhà hàng ca nhạc vì dịch Covid-19. Sinh sống cùng chồng con ở Mỹ, Thanh Thảo than thở không mua được những gì cô cần vì siêu thị bị gom hết đồ. Hương Tràm sang Mỹ du học từ năm 2019. Giữa mùa dịch Covid-19, nữ ca sĩ “khóc ròng” vì không mua được gạo. Mời quý độc giả xem video "Hàng loạt quán hàng đóng cửa sau nghị định 100 và dịch Covid-19". Nguồn VTC14

