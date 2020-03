Sao Việt bi đát vì Covid-19: Người thiệt hại 100 tỷ, kẻ vay 200 triệu cầm cự

Nathan Lee được xem là sao Việt mùa Covid-19 thiệt hại nặng nề. Trợ lý của nam ca sĩ tiết lộ, Nathan Lee thua lỗ khoảng hơn 5 triệu USD, tương đương khoảng 100 tỷ đồng do đóng cửa chuỗi nhà hàng, khách sạn tại Việt Nam, Pháp, Anh và Mỹ. Gần đây, Nathan Lee rao bán tòa nhà ở Pháp với giá 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn chưa có người đủ sức mua lại. Theo Nathan Lee, anh chưa rơi vào hoàn cảnh phải đi vay tiền để gồng gánh qua thời điểm khó khăn. Hiện tại, nam ca sĩ chỉ ở nhà chăm sóc cây cảnh, chơi đùa cùng thú cưng. Do Covid-19, cơ sở kinh doanh của Trang Trần thua lỗ nặng. Theo cựu người mẫu, cô phải vay mượn 200 triệu để trả tiền mặt bằng, lương 2 tháng cho nhân viên. Hiện tại, Trang Trần quyết định tạm ngưng kinh doanh đến ngày 1/4, các nhân viên của cô được hưởng lương 50%. "Thiệt hại do cá nhân nhưng sẽ phải chấp nhận vì đó là quy định. Bắt buộc quán nghỉ từ 25/3 đến 31/3 và quán bán lại ngày 1/4. Mong cả nhà share giúp em để khách không mất công", Trang Trần cho hay. Diễn viên Cao Thái Hà kinh doanh ẩm thực. Tuy nhiên, khởi nghiệp chưa lâu, nữ nghệ sĩ lao đao vì Covid-19. Giữa lúc buôn bán ế ẩm, cô được chủ nhà giảm 20 triệu tiền thuê mặt bằng liên tục từ tháng 3 đến tháng 5. Cao Thái Hà chia sẻ: "Cô chủ nhà dễ thương nhất hệ mặt trời. Thật sự hy vọng các hộ kinh doanh hay doanh nghiệp đều được sự hỗ trợ từ phía chủ nhà. Tình hình Covid-19 căng thẳng, hành động nhỏ thể hiện sự thông cảm và đáng quý lắm mọi người ơi". Tuy nhiên, mới đây, nhà hàng của cô phải đóng cửa theo yêu cầu. Lan Khuê cũng phải tạm ngưng hoạt động của spa phục vụ cho mẹ và bé với 14 chi nhánh cho đến hết ngày 31/3. Ngoài ra, nàng hoa khôi cũng mong mọi người thông cảm, đồng lòng cùng nhau hạn chế ra đường để đẩy lùi Covid-19. Phi Nhung tạm đóng cửa 2 nhà hàng chay đang kinh doanh từ ngày 16/3. Nữ ca sĩ cho biết, dù chi phí thuê mặt bằng khá lớn nhưng cô vẫn quyết định đề cao sức khỏe của thực khách lên hàng đầu. "Bảo vệ sức khỏe của bà con, bắt buộc phải ngưng thôi... Sức khỏe bà con, cộng đồng là trên hết mặc dù rất buồn", Phi Nhung chia sẻ. Diễn viên Huỳnh Hồng Loan cho biết, công việc kinh doanh của cô ế ẩm. Sau đó, cô buộc phải dừng hết công việc để về quê nhà Bình Dương sinh sống. Hàng ngày, nữ diễn viên chăm sóc nhà cửa, tập thể dục để giữ sức khỏe. Mời quý độc giả xem video "Chi phí điều trị, cách ly Covid-19 được chi trả thế nào?". Nguồn VTC Now

