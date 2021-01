Sao quốc tế rộn ràng chúc mừng năm mới 2021

Song Hye Kyo gửi lời chúc mừng năm mới 2021 đến bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đi kèm hình ảnh bên bờ biển. Có lẽ, mỹ nhân xứ Hàn này đang có kỳ nghỉ tại đây. Nam ca sĩ Jung Yong Hwa mong người hâm mộ giữ gìn sức khỏe. Nhìn lại năm 2020, nam ca sĩ cho biết, vì một số sự cố, anh chưa có nhiều hoạt động. Tuy nhiên Jung Yong Hwa hài lòng và biết ơn vì đã trải qua năm cũ tốt đẹp. Lee Jun Ki cầu nguyện cho tất cả mọi người khỏe mạnh và may mắn trong năm 2021. “Cảm ơn khán giả. Tôi yêu tất cả mọi người", nam diễn viên chia sẻ. Park Shin Hye chúc tất cả những người cô yêu thương luôn hạnh phúc và khỏe mạnh trong năm 2021. Ngôi sao Hollywood Taylor Swift khoe mặc một chiếc áo bông hình gấu vào thời khắc giao thừa đồng thời viết: "Tạm biệt năm 2020, thật là kỳ lạ". Miley Cyrus đi hát đêm giao thừa. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Mong chờ năm 2021. Chúc mọi người có kỳ nghỉ lễ hạnh phúc và an toàn". David Beckham đăng ảnh bên gia đình kèm lời chúc: "Gửi tất cả tình yêu của tôi dù bạn ở bất cứ đâu trên thế giới. 2020 là một năm đầy thử thách đã dạy chúng tôi rất nhiều điều, đặc biệt là những gì quan trọng nhất. Chúc một năm 2021 tươi sáng hơn. Chúc mừng năm mới". Tạ Đình Phong chia sẻ: “Chúc các bạn một năm mới hạnh phúc”. Triệu Vy gửi lời chúc năm 2021 sẽ tốt đẹp hơn năm cũ. “Hãy giữ an toàn và mạnh khỏe”, nữ diễn viên xứ Trung nhắn nhủ. Giả Tịnh Văn khoe ảnh đón năm mới bên chồng con. Cô mong mọi người có một năm mới bình an hơn. Xem trailer phim "Trạng Tí phiêu lưu ký". Nguồn Studio68

