Đại tiệc pháo hoa tại những quốc gia đầu tiên đón năm mới 2021

Người dân tại New Zealand và Australia,... đã được chào đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ 2020 và năm mới 2021 bằng những màn bắn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Ảnh: Màn bắn pháo hoa hoành tráng tại cầu cảng Sydney, Australia. Ảnh: AP. New Zealand đánh dấu thời khắc chuyển giao sang năm mới bằng màn bắn pháo hoa ở Cầu cảng Auckland và Tháp Sky vào đúng 0h ngày 1/1/2021. Ảnh: AP. Màn bắn pháo hoa từ đỉnh Tháp Sky trong đêm Giao thừa. Ảnh: AP. Được biết, màn bắn pháo hoa và trình diễn ánh sáng tại Cầu cảng Auckland và Tháp Sky kéo dài trong 5 phút. Ảnh: AP. Sự kiện bắn pháo hoa thu hút đông đảo người dân New Zealand theo dõi. Ảnh: Metro. Sau màn trình diễn pháo hoa, các sự kiện ăn mừng cũng đã được lên kế hoạch tại thành phố Auckland. Đông đảo người dân đã đổ ra đường phố đón năm mới 2021 Ảnh: Getty. Màn trình diễn pháo hoa ở Sydney (Australia) vẫn diễn ra, nhưng đám đông bị cấm tụ tập xem màn trình diễn tại bến cảng nổi tiếng. Ảnh: Một thông điệp được chiếu trên cột tháp kêu gọi mọi người giữ an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn hoành hành trên thế giới. Ảnh: PA. Người dân chụp ảnh "tự sướng" tại Melbourne, Australia, trong đêm giao thừa. Ảnh: Getty. Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Sydney đón năm mới 2021. Ảnh: 9News.com. Khoảnh khắc chào năm mới vô cùng ấn tượng tại Sydney. Ảnh: 9News.com. Australia đã đón năm mới 2021 bằng màn trình diễn pháo hoa ấn tượng. Ảnh: 9News.com. Khu vực Cầu cảng Sydney trong đêm giao thừa. Ảnh: 9News.com. Mời độc giả xem video: Màn bắn pháo hoa mừng năm mới 2021 ở Australia (Nguồn video: Youtube/ABC)

