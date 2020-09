Sao nam Việt diện áo dài đẹp trai ngời ngời càng ngắm càng mê

Mới đây, Sở Văn hóa - thể thao Thừa Thiên Huế cho biết, từ 7/9, toàn thể nam và nữ cán bộ công chức, người lao động của sở này mặc áo dài trong ngày thứ hai đầu mỗi tháng. Áo dài vốn là trang phục truyền thống của Việt Nam. Nhiều sao nam Việt diện áo dài đã gây ấn tượng khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: Việt giải trí Noo Phước Thịnh thường chọn áo dài khi biểu diễn trong các chương trình Tết. Nam ca sĩ trẻ trung khi khoác lên người mẫu áo dài cách tân. Ảnh: Pháp luật plus Trấn Thành là một trong những sao Việt chuộng mặc áo dài. Ảnh: Thời đại plus Nam danh hài có không ít bộ ảnh áo dài chụp cùng bà xã. Ảnh: Dân Việt Vợ chồng Trấn Thành mặc áo dài, tình tứ trong bộ ảnh đón Trung thu đầu tiên sau khi hẹn hò. Huỳnh Anh toát lên vẻ điển trai khi mặc áo dài nam. Ảnh: Dân Việt Thời còn hẹn hò Hoàng Oanh, Huỳnh Anh nhiều lần chụp ảnh trong trang phục truyền thống. Ảnh: Vietnamnet Mặc áo dài, Đan Trường toát lên phong thái đĩnh đạc. Ảnh: Thế giới điện ảnh Bộ ảnh đón Tết của Đan Trường cách đây ít năm. Ảnh: Thế giới điện ảnh Đăng Khôi và vợ con thường xuyên mặc áo dài đón Tết. Nam ca sĩ muốn các con giữ gìn Tết xưa qua trang phục. Đúng với không khí ngày Tết, Quang Vinh chọn áo dài tông đỏ. Ảnh: Ngôi sao Hứa Vĩ Văn cũng đẹp trai ngời ngời khi diện áo dài đỏ. Ảnh: Khám phá Khoác chiếc áo dài, ca sĩ, diễn viên Will cho rằng nam giới diện áo dài mang đến sự tự tin và mạnh mẽ không kém vest. Ảnh: Zing. Mời độc giả xem video: Áo dài nét đẹp truyền thống của người Việt. Nguồn: VTC10

Mới đây, Sở Văn hóa - thể thao Thừa Thiên Huế cho biết, từ 7/9, toàn thể nam và nữ cán bộ công chức, người lao động của sở này mặc áo dài trong ngày thứ hai đầu mỗi tháng. Áo dài vốn là trang phục truyền thống của Việt Nam. Nhiều sao nam Việt diện áo dài đã gây ấn tượng khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: Việt giải trí Noo Phước Thịnh thường chọn áo dài khi biểu diễn trong các chương trình Tết. Nam ca sĩ trẻ trung khi khoác lên người mẫu áo dài cách tân. Ảnh: Pháp luật plus Trấn Thành là một trong những sao Việt chuộng mặc áo dài. Ảnh: Thời đại plus Nam danh hài có không ít bộ ảnh áo dài chụp cùng bà xã. Ảnh: Dân Việt Vợ chồng Trấn Thành mặc áo dài, tình tứ trong bộ ảnh đón Trung thu đầu tiên sau khi hẹn hò. Huỳnh Anh toát lên vẻ điển trai khi mặc áo dài nam. Ảnh: Dân Việt Thời còn hẹn hò Hoàng Oanh, Huỳnh Anh nhiều lần chụp ảnh trong trang phục truyền thống. Ảnh: Vietnamnet Mặc áo dài, Đan Trường toát lên phong thái đĩnh đạc. Ảnh: Thế giới điện ảnh Bộ ảnh đón Tết của Đan Trường cách đây ít năm. Ảnh: Thế giới điện ảnh Đăng Khôi và vợ con thường xuyên mặc áo dài đón Tết. Nam ca sĩ muốn các con giữ gìn Tết xưa qua trang phục. Đúng với không khí ngày Tết, Quang Vinh chọn áo dài tông đỏ. Ảnh: Ngôi sao Hứa Vĩ Văn cũng đẹp trai ngời ngời khi diện áo dài đỏ. Ảnh: Khám phá Khoác chiếc áo dài, ca sĩ, diễn viên Will cho rằng nam giới diện áo dài mang đến sự tự tin và mạnh mẽ không kém vest. Ảnh: Zing. Mời độc giả xem video: Áo dài nét đẹp truyền thống của người Việt. Nguồn: VTC10