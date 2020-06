Sao nam Việt bị vợ siết chặt hầu bao như thế nào?

Kể từ khi kết hôn, Trấn Thành bị vợ - ca sĩ Hari Won “quản lý” hết tiền. Mỗi ngày cô đưa cho chồng 2 triệu để tiêu. Gần đây mức tiền Hari Won đưa cho chồng được nâng lên 5 triệu/ ngày. Bị vợ siết chặt chi tiêu khiến Trấn Thành ban đầu không thấy thoải mái bởi khi còn độc thân, mỗi khi ra đường, trong người nam danh hài phải có tới 20-30 triệu. Cũng vì bị vợ quản lý tiền nên có lúc nam MC phải muối mặt vay tiền BB Trần trả tiền ăn cho mọi người vì vợ cho cầm quá ít tiền mặt. "Mỗi ngày cho hai triệu là nhiều lắm rồi. Anh Thành than là: "Trời ơi, Trấn Thành mà chỉ có 2 triệu trong túi thôi sao". Tôi nói rằng, với 2 ngày lương chi tiêu của anh đã bằng 1 tháng lương của nhân viên văn phòng. Anh đang may mắn hơn rất nhiều người và cần phải tiết kiệm lại”, Hari tâm sự. Tuy nhiên, khi quen với việc vợ tay hòm chìa khóa thì Trấn Thành lại thấy vợ làm như vậy là đúng bởi nó giúp cho cuộc sống của anh ngăn nắp hơn và tập trung cho công việc tốt hơn, quản lý chi tiêu tốt hơn. "Đưa tiền cho vợ quản lý chi tiêu là một việc văn minh", Trấn Thành nói. Giống như Trấn Thành, Trường Giang cũng là sao nam Việt bị vợ quản lý chi tiêu rất chặt. Từ khi lấy vợ, Trường Giang cũng bị Nhã Phương quản lý tài chính và mỗi ngày vợ phát cho một khoản tiền cố định chi tiêu. “Riêng anh chưa bao giờ thấy “cục tiền” để mà quăng, thậm chí còn không biết con số là bao nhiêu luôn. Anh đi ăn mà cà thẻ người ta nói xin lỗi anh, dù thẻ tên anh nhưng mà mã thẻ không phải của anh, vợ anh giữ hết rồi", Trường Giang kể khổ về việc mình không biết số tiền kiếm được là bao nhiêu kể từ khi kết hôn. "Vợ là mẹ mà, không phải muốn làm gì làm đâu. Ghê lắm!", nam danh hài chia sẻ. Tuy nhiên anh cũng khẳng định: "Chuyện tôi để vợ giữ tiền, tôi nghĩ là bình thường vì của chồng công vợ. Vợ giữ tiền thì cũng mua đồ lại cho mình, chứ không có gì cả".Lý Hải cũng tình nguyện đưa hết tiền cho vợ giữ và kể: "Tôi dẫn vợ đi ăn rồi nên nghĩ cũng không cần tặng quà. Hơn nữa, tôi đã đưa tiền cho vợ giữ hết nên muốn tặng cũng không được". Mặc dù tiền Lý Hải kiếm được đều một tay bà xã, hot girl Minh Hà giữ hết nhưng khi anh có dự án gì, vợ đều sẵn lòng đưa cho, thậm chí cô còn sẵn sàng bán nhà để chồng thỏa ước mơ nghệ thuật. Nam diễn viên Lương Thế Thành tự nguyện đưa hết tiền mình kiếm được cho vợ, nữ diễn viên Thúy Diễm. Mỗi ngày Thế Thành chỉ cần 300 ngàn để tiêu. Chính Thúy Diễm chia sẻ: "Anh Thành là người rất tôn trọng vợ. Anh ấy làm được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho vợ và khi nào cần tiền tiêu, anh ấy sẽ nói để tôi đưa. Vợ chồng tôi thường bàn nhau nếu cần phải chi các khoản lớn còn việc chi tiêu thường ngày trong gia đình là do tôi quản lý". Công Vinh nổi tiếng trong Vbiz vì rất chiều và sợ vợ. Mọi khoản tiền anh kiếm được đều đưa cho Thủy Tiên giữ và việc này anh công khai cho nhiều người biết. "Trong túi anh Vinh đâu có đồng nào đâu, nên mỗi lần nào ra đường, anh ấy đều xin tôi tiền và luôn cảm thấy hạnh phúc về điều đó. Ngay cả thẻ thanh toán của anh Vinh cũng đứng tên tôi, do đó, mọi khoản tiêu xài của anh Vinh bên ngoài tôi đều nắm rõ. Đôi lúc, ảnh còn nói đùa rằng 'Em quản anh chặt quá nên anh không mua đồ cho gái được. Vì anh có lén quẹt thẻ mua cho cô nào, tin nhắn cũng báo về máy em", Thủy Tiên nói. Nghệ sĩ Kim Tử Long cũng tự nguyện đưa hết tiền anh kiếm được cho người vợ trẻ giữ. "Tôi quyết 80% chuyện của gia đình, nhưng Trinh là tay hòm chìa khóa. Tiền diễn, tiền kinh doanh, tôi đưa hết cho Trinh giữ", Kim Tử Long cho biết. Xem video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn VTC14:

