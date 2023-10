Sam tiết lộ hành trình mang thai: Nổi mụn khắp người, bị nghén nặng

Tối 27/10, diễn viên Sam chính thức công khai thông tin đang mang thai con đầu lòng. Nữ diễn viên đăng ảnh siêu âm thai, kèm chia sẻ: "Sinh nhật năm nay có món quà quý giá nhất trên đời". Sau khi công khai chuyện mang bầu, Sam hé lộ hành trình mang thai và lý do bầu 4 tháng mới lên tiếng xác nhận. "Đáng lẽ chuyện vui thì muốn thông báo với mọi người sớm hơn, nhưng tôi muốn em bé cứng cáp một xíu mới công khai", nữ diễn viên bày tỏ. Nữ diễn viên chia sẻ, cô sẽ mãi không quên giây phút đi siêu âm, lần đầu tiên nghe được tim thai của em bé. Lúc đó, hạnh phúc vỡ òa. "Lúc có em bé, cơ thể của tôi thay đổi nhiều lắm. Thật sự, tôi không thể nào ngờ trước được luôn. Mặc dù mình đã lường trước rồi đó, nội tiết tố thay đổi, tôi nổi mụn khắp người, khắp mặt và bị nghén nặng", Sam chia sẻ hành trình mang thai. Mấy tháng đầu mang thai nữ diễn viên chỉ ở nhà. Hiện tại tình trạng nghén đã đỡ hơn nên Sam có thể ra ngoài đi ăn, gặp gỡ bạn bè. "Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nổi nhiều mụn thế. Nhưng cứ nghĩ về con nên sẽ hạnh phúc, không sao cả. Không có hạnh phúc nào bằng việc mình đang mang trong bụng đứa con của mình", Sam bày tỏ.Hình ảnh Sam khoe bụng bầu trong video. Sam tên thật là Nguyễn Hà My, sinh năm 1990, quê ở Long An, là một trong những hot girl đời đầu. Cô sớm nổi tiếng với vai trò người mẫu ảnh và đạt nhiều thành công khi lấn sân sang diễn xuất, làm MC. Sam từng tham gia một số phim như: Gia đình là số 1, Cô Thắm về làng, Siêu sao siêu ngố… Tháng 12/2022, nữ diễn viên khoe khoảnh khắc đeo nhẫn kim cương, ngầm tiết lộ được "nửa kia" cầu hôn. Tháng 4/2023, Sam khoe ảnh đăng ký kết hôn. Trong ảnh, diễn viên cười tươi tắn, nắm chặt tay chồng nhưng khéo léo che mặt người bạn đời. Xem video: "Sam chia sẻ hành trình mang bầu". Nguồn FBNV

