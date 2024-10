Sắc vóc thật của các mỹ nhân VFC sau sinh có khác ảnh mạng?

Sau khi sinh đôi, Phương Oanh nhanh chóng quay trở lại showbiz. Mỹ nhân VFC tham dự các sự kiện và gây chú ý. Ảnh: FB Đỗ Phương Oanh Sinh con được 4 tháng, nữ diễn viên Phương Oanh có mặt tại một sự kiện thời trang. Tuy nhiên, vóc dáng khi nhìn qua camera thường của Phương Oanh lại nhận về nhiều bình luận tiêu cực, cho rằng cô sồ sề hơn vì lộ bắp tay to. Ảnh: Phụ nữ và Pháp luật Mặc dù vóc dáng sau sinh của Phương Oanh khi xuất hiện ở đời thực có phần tròn trịa hơn so với những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng nữ diễn viên đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ nhờ sự nỗ lực không ngừng. Ảnh: FB Đỗ Phương Oanh Bà xã Shark Bình chia sẻ từ khi 2 con được 4 tháng tuổi cứng cáp hơn, cô dành thời gian để tập luyện thể thao. Ảnh: FB Đỗ Phương Oanh Khác với Phương Oanh, Thu Quỳnh lại chọn cách chia sẻ những hình ảnh đời thường, giản dị hơn. Ảnh: FB Nguyễn Thu Quỳnh Cô không ngại khoe những khoảnh khắc không son phấn, để lộ những dấu vết thời gian trên gương mặt. Ảnh: FB Nguyễn Thu Quỳnh Qua một số video do Thu Quỳnh đăng tải gần đây có thể thấy, vóc dáng của cô vẫn lộ rõ mỡ thừa, trông kém thon gọn, đặc biệt là vùng bụng. Sau 2 lần sinh nở, thân hình nữ diễn viên thay đổi nhiều hơn so với trước. Ảnh: FB Nguyễn Thu Quỳnh Để cải thiện vóc dáng, Thu Quỳnh chơi thể thao, đặt ra mục tiêu giảm 10 kg. Ảnh: FB Nguyễn Thu Quỳnh Hạ sinh bé Mia - con thứ 2 cho chồng Tây vào tháng 3/2024, diễn viên Lan Phương khiến dân tình xuýt xoa vì ngày càng mặn mà. Ảnh: FB Lan Phuong Nguyen Giống nhiều bà mẹ sau sinh, diễn viên Lan Phương từng đối mặt với tình trạng tăng cân. Để lấy lại vóc dáng, cô đã tích cực tập luyện. Ảnh: FB Lan Phuong Nguyen Hơn 6 tháng sau sinh, Lan Phương lấy lại thân hình thon gọn. Ảnh: FB Lan Phuong Nguyen Đầu tháng 8/2024, người đẹp cho biết đã giảm 8 kg nhờ chế độ ăn giảm tinh bột, đồ dầu mỡ. Việc luyện tập cũng giúp cô cảm thấy khỏe mạnh, năng động hơn. Ảnh: FB Lan Phuong NguyenXem video: "Phương Oanh hôn Shark Bình trước cửa nhà". Nguồn Vietnamnet

