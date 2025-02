Sắc vóc nữ chính "Đèn âm hồn"

Đèn âm hồn là bộ phim đang dẫn đầu bảng tổng sắp phòng vé Việt, vượt qua hai đối thủ sừng sỏ là Bộ tứ báo thủ và Nụ hôn bạc tỷ. Tác phẩm thuộc dòng kinh dị, được đạo diễn bởi Hoàng Nam, vốn được biết đến là một Youtuber có tiếng với hàng triệu lượt đăng ký. Tính tới tối 9/2, tức chỉ sau khoảng 3 ngày công chiếu, Đèn âm hồn đã dắt túi 42 tỷ đồng - tốc độ kiếm tiền khá ấn tượng với phim kinh dị nội địa. Trong bộ phim Đèn âm hồn của Hoàng Nam, Diễm Trang thủ vai chính Thương, một người phụ nữ có chồng đi lính. Sau khi mẹ chồng qua đời, cô một mình chăm sóc cậu con trai nhỏ tên Lĩnh. Ngày nọ, Lĩnh mang về một chiếc đèn kỳ lạ. Kể từ đây, những sự kiện ma quái liên tục diễn ra trong ngôi nhà của hai mẹ con. Thương liên tục mơ thấy ác mộng, bị một thực thể tà ác quấy phá, dọa cho sợ hãi. Diễm Trang gây ấn tượng ban đầu với ngoại hình sáng, gương mặt phúc hậu, phù hợp với hình tượng một cô thôn nữ trong sáng, thiện lương. Tuy nhiên, diễn xuất của người đẹp lại khá vụng về, non nớt. Nữ diễn viên trẻ chưa thể hiện thành công những sắc thái tâm lý của một người vợ nhớ chồng, một người mẹ thương con. Biểu cảm của Diễm Trang còn hạn chế, đôi khi tỏ ra “lố” khi diễn tả nỗi sợ hãi với những động tác trợn mắt, há hốc miệng rồi thở dốc, lặp đi lặp lại.Diễm Trang cũng bộc lộ nhược điểm về ngữ điệu, đài từ, khi lời thoại thô cứng vì thiếu cảm xúc, tạo cảm giác như đọc kịch bản. Cũng vì vậy mà cô chưa thể làm chủ đường dây tâm lý nhân vật, hay khắc họa những chuyển biến nội tâm của một người phụ nữ chịu nhiều oan trái. Ngoài ra, Diễm Trang cũng bị người xem nhận xét thiếu chemistry với bạn diễn Phú Thịnh (vai người chồng tên Định). Cặp đôi nhân vật hiện lên trên thiếu sự kết nối, tạo cảm giác như hai người xa lạ. Vai Thương của Diễm Trang bị cho là một trong số “hạt sạn” lớn nhất phim, một phần do hạn chế, lỗ hổng trong cách xây dựng nhân vật. Dù miệng nói nhớ chồng, cô lại tỏ ra hờ hững khi anh trở về sau khoảng thời gian dài không gặp. Khi bị Định đuổi ra khỏi nhà, Thương chẳng rơi nổi một giọt nước mắt nhưng sau đó lại nức nở khi linh hồn sang thế giới khác. Cô tổn thương, tuyệt vọng vì chồng hiểu lầm, nhưng ngay sau khi anh thuyết phục “hãy nghĩ về con” đã có thể hồi tâm chuyển ý... Những mâu thuẫn trong suy nghĩ, tính cách khiến người xem khó đồng cảm với hành trình của nhân vật. Trước Đèn âm hồn, Diễm Trang từng góp mặt trong dự án điện ảnh khác là Cám (Trần Hữu Tấn), ra mắt hồi tháng 9/2024. Tuy nhiên, người đẹp chỉ hóa thân vai phụ với thời lượng lên hình ít ỏi, chưa để lại nhiều dấu ấn. Diễm Trang sinh năm 2000, quê tại Bến Tre. Cô tốt nghiệp khoa Du lịch và Việt Nam học tại Đại học Nguyễn Tất Thành (TP.HCM), sau đó rẽ hướng theo đuổi diễn xuất. Diễm Trang sở hữu gương mặt đậm nét Á Đông, đường nét hài hòa, thanh tú. Ngoài diễn xuất, cô còn là người mẫu thời trang tự do. Trên mạng xã hội, người đẹp thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc cuộc sống thường ngày hay công việc. Cô nàng cũng đăng tải nhiều bộ ảnh với phong cách riêng. Ngoài ra, nữ chính Đèn âm hồn còn sở hữu một kênh TikTok, với hơn 160 nghìn lượt theo dõi.

